نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اللجوء إلى وضع كاميرات مراقبة في الأقسام خلال امتحان شهادة البكالوريا 2017 لتفادي الغش، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات لمصلحة الطالب وكذا من أجل شفافية ومصداقية هذا الامتحان.

أوضحت بن غبريط في تصريح لـ”الفجر” أن قطاعها لن يلجأ لوضع كاميرات المراقبة في الأقسام لمنع الغش، في امتحان شهادة بكالوريا 2017 مشيرة إلى أن هناك إجراءات صارمة تصب في مصلحة الطالب، وكذا لمنع الغش في الامتحان، وهو إجراء اتخذته الوزارة بعد وقوعها في فخ تسريب أسئلة امتحان شهادة بكالوريا قبل موعد إجرائها والذي اعتبرته محاولة لضرب مصداقية البكالوريا في الجزائر. فيما ستعقد اليوم الوزيرة بن غبريط ندوة صحفية تكشف عن تفاصيل كيفية إجراء امتحان شهادة البكالوريا 2017 المقرر في جوان وبقرارات صارمة تحفظ مصداقية وشفافية هذا الامتحان. كما سيسمح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات غدا فتح موقعه أمام الطلبة المقلبين على شهادة البكالوريا 2017 من سحب استدعاءاتهم.