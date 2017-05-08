كشفت حصيلة الفرق المختلطة للرقابة الاقتصادية عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يفوق 35 مليار دينار خلال الثلاثي الأول 2017، حسب ما علمته واج لدى وزارة التجارة.

ومن جهة أخرى، بلغت قيمة المنتوجات المحجوزة خلال الثلاثي الأول أكثر من 95ر593 مليون دينار بينما بلغ عدد تدخلات الرقابية 9.822 تدخل أسفرت عن تسجيل 1.565 مخالفة وتحرير 1.431 محضر مع اقتراح الغلق الاداري لـ50 محلا تجاريا.

وحسب نفس المصدر، فإن حجم المنتجات المحجوزة خلال نفس الفترة يصل تقريبا إلى 20 طنا. وفيما يتعلق بالتحقيقات المنجزة من طرف الفرقة المختلطة ”تجارة-ضرائب-جمارك” توصلت إلى تحديد مبلغ يقدر بـ06ر35 مليار دينار تمثل في قيمة عدم الفوترة.

وبلغ عدد التدخلات التي قامت بها هذه الفرقة 589 تدخل أسفرت عن تسجيل 202 مخالفة وتحرير 196 محضر مع اقتراح الغلق الإداري لمحل تجاري واحد مع حجز منتوجات بقيمة 36ر583 مليون دينار.

وفيما يخص الفرقة المختلطة ”تجارة-بيطرة” بلغ عدد التدخلات التي قامت بها 6.937 تدخل اسفرت عن تسجيل 1.080 مخالفة مع تحرير 993 محضر واقتراح الغلق الإداري لـ40 محلا تجاريا.

ويبلغ حجم المنتجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة 75ر14 طن بقيمة مالية بأكثر من 86ر6 مليون دينار.

أما حصيلة نشاط الفرقة المختلطة ”تجارة-صحة نباتية” فقد كشفت عن القيام بـ643 تدخل أسفرت عن تسجيل 132 مخالفة وتحرير 97 محضر واقتراح غلق 9 محلات. وتصل كمية المنتجات التي تم حجزها من طرف الفرقة 2ر1 طن بقيمة مالية تقدر بـ35ر2 مليون دج. وفيما يتعلق بالفرقة المختلطة ”تجارة-صحة”، قامت بـ1.056 تدخل أسفرت عن تسجيل 89 مخالفة بينما تم تحرير 83 محضر. وتبلغ كمية المنتجات المحجوزة 4 طن بقيمة مالية تفوق 36ر1 مليون دج. أما الفرقة المختلطة ”تجارة-قياسات قانونية ” فقد قام أعوانها بإجراء 597 تدخل أسفرت عن تسجيل 62 مخالفة وتحرير 62 محضر، بينما بلغت كمية المنتجات المحجوزة 20 كلغ بقيمة مالية تقدر 9.000 دج.