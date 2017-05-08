سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية تيزي وزو 17 حالة تسمم غذائي منذ مطلع السنة الجارية، والتي تعود أساسا إلى تناول هؤلاء المصابين لوجبات منتهية الصلاحية في الولائم العائلية والأفراح، حسب ذات المصادر التي كشفت عن تنظيم لحملة تحسيسية ستنطلق من ولاية البلدية بتاريخ 14 ماي الجاري على أن تصل إلى تيزي وزو يوم 15 من نفس الشهر والتي ترتكز أساسا على إعطاء توجيهات وإرشادات هامة، لاسيما لملاك قاعات الحفلات لتهيئتهم لموسم الاصطياف، حيث تكثر وتعم الأفراح. وقد قررت مديرية التجارة تقسيم العمل التحسيسي إلى مراحل عبر مناطق عزازقة ولأربعاء ناث ايراثن على شكل أبواب مفتوحة، على أن يكون ختام التظاهرة بدار الثقافة مولود معمري بلقاء مع عديد الأطراف وحضور جمعية المستهلك مع عديد المديريات لاسيما الصحة السياحة التربية وكذا الأمن والحماية المدنية.

ويذكر أنه تم العام الفارط تسجيل 135 حالة تسمم غذائي عبر إقليم تيزي وزو أغلبها في الأفراح والمناسبات العائلية.