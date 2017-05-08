l 60 بالمائة من التسممات الغذائية سببها الأعراس والمطاعم الجماعية

كشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أن عدد التسممات الغذائية حسب الإحصائيات التي بحوزة المنظمة بغلت أكثر من 6 آلاف حالة تسمم، في الوقت الذي يبقى العدد في ارتفاع مستمر مع تسجيل 4 حالات وفاة خلال 2016.

وأضاف زبدي في تصريح هاتفي لـ”الفجر” أن 60 بالمائة من التسممات الغذائية ترجع أسبابها إلى الولائم والأعراس والمطاعم الجماعية في رمضان، الأمر الذي أدى بالمنظمة للجوء إلى الحملات التحسيسية التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت مؤخرا، حيث تم الاتفاق مع وزارة التجارة للانطلاق بالحملة التحسيسية الأسبوع المقبل وتكون موجهة بنسبة كبيرة إلى العائلات المقبلة على الأعراس، خصوصا تلك التي تتزامن مع فصل الصيف أين تنتشر المكروبات المسببة للتسمم.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة سطرت برنامجا تحسبا لشهر رمضان الكريم والهدف منه الوقاية وحماية صحة المستهلك والتي مست بشكل كبير اليد العاملة المشرفة على مختلف المطاعم الجماعية، حيث تم تخصيص فرقة طبية لمراقبة دورية للمواد الغذائية واللحوم المستعملة من قبل هذه المطاعم في تحضير الوجبات الجماعية التي تقدم على مستوى مطاعم الرحمة التي خصصتها الولاية للفئات المعوزة بالإضافة إلى مراقبة المحلات والأسواق والمياه الصالحة للشرب عن طريق مكاتب النظافة وحفظ الصحة.