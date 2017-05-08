l تأجيل إطلاق خط الجزائر-تونس لأسباب تقنية سيتم معالجتها

l الخزينة العمومية تدفع 80 بالمئة من أعباء ”SNTF”

أعلن المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله، أمس، عن سعي مؤسسته لإحداث نقلة نوعية في نقل المسافرين بين المدن خاصة الكبرى، حيث ستدخل حيز الخدمة قطارات سريعة بتسعيرة خاصة في 2018.

أضاف ياسين بن جاب الله لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح ”للقناة الإذاعية الأولى أن هذه القطارات السريعة ستشمل خط الجزائر-وهران وخط الجزائر-قسنطينة وخط الجزائر-عنابة وخط الجزائر-بجاية وإلى جانب ذلك سيتم برمجة قطارات تسير في نفس هذه الخطوط لكنها تتوقف في كل المحطات بسعر منخفض عن الخطوط السريعة.

وذكر ضيف الأولى أن مشروع تجديد خط الحراش إلى العفرون الذي سيتم الانتهاء منه في نهاية 2017 مستمر يهدف إلى تقليص مدة سفر القطار الجديد بين الجزائر ووهران الذي سينطلق في 2018 إلى 4 ساعات.

نطمح إلى تقليص أعباء الشركة من الخزينة العمومية بنسبة 45 بالمائة في 2020

وفي معرض حديثه عن الوضعية المالية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي شهدت تذبذبا أكد ياسين بن جاب على عملهم من خلال مخطط 2015-2020 على تحقيق توازن بين المداخيل والأعباء، حيث تم إدراج بعض التغييرات للتحكم في دفتر أعباء الشركة الذي يكلف الخزينة العمومية نسبة 80 بالمائة والتي نطمح إلى تقليصها إلى 45 بالمائة في سنة 2020.

وأبرز أن رفع رقم أعمال الشركة يرتبط بتطور مشاريع نقل المسافرين والبضائع، مضيفا أن الأرقام في 2015 و2016 كانت ايجابية ومشجعة. وبعد أن تطرق إلى النقائص الموجودة في مجال نقل البضائع أشار ياسين بن جاب الله إلى شروعهم في مشروع الحجار، حيث سيتم إطلاق 3 قاطرات في نهاية السداسي الأول لسنة 2017 وسيتم رفعها إلى أكثر من 6 قاطرات لتغطية الطلب، كما سيدخل مشروع بلارة خلال الأشهر القريبة في الخدمة، وكذا مشروع تحويل الفوسفات الذي سيتم الشروع فيه خلال السنوات القادمة.

أجّلنا إطلاق خط الجزائر إلى تونس لأسباب تقنية وسيتم معالجتها

وعن سبب توقف إطلاق خط الجزائر-تونس الذي كان من المنتظر أن يقوم بأول رحلة في الفاتح من هذا الشهر بتسعيرة 6 آلاف دينار أوضح المتحدث ذاته أنه لم يتم بيع التذاكر وتم إيقاف هذا القطار قبل الموعد المبرمج له بسبب ظروف، حيث سجلنا نقائص خلال المرحلة الأخيرة من انطلاق هذا الخط وفضلنا تأجيل إطلاقه لمعالجة النقاط السلبية التي اكتشفناها في آخر لحظة.

كما ذكر ياسين بن جاب الله أنه هناك خطوط جديدة تم فتحها في الفاتح من ماي منها خط سعيدة الذي يمشي بـ160 كلم في الساعة لأول مرة والقطار الليلي الذي انطلق من هران إلى بشار وهو في الخدمة مشيرا إلى أن قطار بئر توتة-الجزائر الذي تم تدشينه مؤخرا وفر خدمة معتبرة للمسافرين. من جهة أخرى كشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن سعيهم لتجسيد فكرة المحطة الذكية خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث وجدنا أن محطة برج بوعريرج ملائمة لأن تكون محطة ذكية موضحا أن هذه المحطة ستتعامل مع عدد المسافرين وستوفر لهم كل الوسائل.