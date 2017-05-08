كشف الأمين الولائي لحزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية شتوان جلول بتيارت، عن التجاوزات التي تم تسجيلها عبر العديد من مراكز التصويت، لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني وتضخيم الأصوات التي حصل عليها هذا الحزب العتيد على حساب بقية الأحزاب وهذا عبر بلديات فرندة، عين كرمس وبلديات أخرى. تطرق شتوان ممثلا عن رئيس الجبهة خالد بونجمة للأخطاء والتجاوزات التي احتوتها محاضر عدد من مراكز التصويت بفرندة والتي جعلت حزب جبهة التحرير يحتل المرتبة الأولى، حيث لم تدون نتائج عدة مكاتب عبر مراكز قاسم حسين وصراط سعيد وصغير بخليفة بفرندة، وتطرق لتجاوزات تمثلت في عدم تمكن مواطنين من الانتخاب بسبب عدم وجود أسمائهم بعدد من مكاتب التصويت، حيث فاق عدد المحرومين من التصويت ببلدية واد ليلي حوالي 500 شخص ونفس الوضع عبر العديد من بلديات الولاية، كما تم تسجيل خطأ أخر يتمثل في وضع بطاقات التصويت الجديدة بمكاتب التصويت بدل وضعها بمكتب رؤساء المراكز، وهو ما اعتبره خطأ مدبرا وليس عفويا. وكشف الأمين الولائي شتوان من خلال نسخ من محاضر موقع عليها من قبل رؤساء مراكز التصويت بفرندة بالدليل القاطع، عن تضخيم عدد الأصوات لحزب الأفلان.