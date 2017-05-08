اعترف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بعلم حركته بحدوث التزوير الانتخابي مسبقا، إلا أنه - وكما قال - اختار أسلوب المشاركة من باب المقاومة السياسية وبحجة عدم وجود طريق آخر للتغيير في الفترة الحالية.

وقال مقري على صفحته الرسمية في الفيسبوك ”نحن اخترنا منهج المشاركة والمقاومة السياسية رغم علمنا بالتزوير الانتخابي، ونحن بذلك نطبق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وليس لنا في هذه المرحلة طريق آخر للتغيير”.

وفي سياق آخر، واصل مقري انتقاده لدعاة المقاطعة معتبرا أنها سلوك غير مجدي في الفترة الحالية، قائلا ”ومن له رأي آخر نحترمه وندعو له بالتوفيق ولعل الله يوفقه ويجري الخير على يديه، وسنكون بذلك من السعداء، نحن نعتبر أن المقاطعة سلوك سياسي مقبول وشرعي ولكنه غير مجدي في هذا الوقت، ومن يعتبر أن رأينا هذا خطأ فلا حرج في ذلك، إنما نحن بشر نصيب ونخطئ، ولا حرج في أن تتطور الآراء والمواقف إذا كان يقصد بها اتباع الحق”. بالمقابل، اختار مقري طريقة المهادنة في الخطاب قائلا ”الشيء الوحيد الذي لا نقبله هو أن يتعرض بلدنا للفتنة والفوضى والخراب سواء من السلطة الحاكمة أو ممن يعارضها”. هذا ودافع مقري عن نتائج حمس في التشريعيات، معتبرا أنه ورغم التزوير فإن الحركة استقطبت وازدادت قوة وتأثيرا وفكرا، في العمل السياسي وفي المجتمع المدني، قائلا ”لم يصل هذا التطور إلى القدر الكافي للتغيير ولكنه سيصل ذات يوم، لا يهمنا ما يقوله عنا من يخالفنا ولا تضرنا اتهاماتهم وسوء ظنهم، المهم في الأمر كله أن يرضى عنا ربنا، وأن تكون ضمائرنا هانئة ونحن على يقين وسنستمر في نهج المشاركة برؤية وبصيرة، بعيدا عن الأطماع والنزوات الشخصية، ولا يخالط قلوبنا الشك لحظة على هذا الطريق بأن المستقبل يشتغل لصالحنا…”.