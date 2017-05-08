l المترشحون يشرعون في خوض آخر معركة للوصول إلى ”حلم” الحصانة

في الوقت الذي أعدت أحزاب سياسية موالاة ومعارضة، رافضة لنتائج تشريعيات الرابع من ماي الجاري، مئات الطعون لتقديمها لدى لمجلس الدستوري، يتوقع مختصون ومتتبعون ألا يقبل الكثير منها بسبب ضعف التكوين القانوني لعديد المترشحين فيما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية لتلك الطعون.

تستعد الأحزاب والقوائم المشاركة في تشريعيات 4 ماي، لتقديم طعون لدى المجلس الدستوري بخصوص الإجحاف في حقها والمساس بأصواتها مدعمة بأدلة كافية، بعد أن منح قانون الانتخابات في مادته 171 ”الحق للأحزاب المشاركة والمترشحين لتقديم الطعون خلال أجل 48 ساعة”. وبالمقابل، سيكون عدد الطعون هذه المرة مضاعفا نتيجة التصريحات الإعلامية التي أطلقها زعماء أحزاب سياسية، خاصة وهم يؤكدون على وجود عمليات سطو على الأصوات في العديد من الولايات على غرار حركة مجتمع السلم، وفي هذا الصدد، قال القيادي في حمس ناصر حمدادوش، في تصريح لـ”الفجر”، إن حمس تملك الأدلة والوثائق المؤسسة على وقوع التزوير في كل من البليدة، وهران، الوادي، المسيلة، جيجل… وإن كانت ولايات أيضا تضررت بأنواع أخرى من التزوير مثل التصويت الجماعي لصالح أحزاب السلطة، واستخدام الوكالات بشكل جماعي وهي غير قانونية، واللجوء إلى البلطجة واستعمال العنف بالسلاح الأبيض.

ولأول مرة في تاريخ التعددية، أعدت أحزاب موالاة على غرار جبهة التحرير الوطني العدة لتقديم طعون لدى كاتبة ضبط المجلس الدستوري، فضلا عن عزم حزبي العمال والاتحاد الإسلامي على تقديم مئات الطعون في عديد الولايات تفيد بوقوع حالات تزوير، فيما تنتظر أخرى ما ستسفر عنه نتائج المجلس الدستوري.

يأتي هذا في وقت يؤكد متتبعون أن الكم الهائل لعدد الطعون التي تقدمها الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، لا تعكس كلها الواقع في حين لن يقبل عدد معتبر منها بسبب ضعف التكوين القانوني لبعض الأحزاب السياسية والمترشحين. وفي هذا الإطار قال المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة في اتصال مع ”الفجر”، إن بعض قادة الأحزاب السياسية يجهلون الإجراءات القانونية في عملية تقديم الطعون سواء من الناحية الشكلية التي يجب أن تحوي العديد من المعلومات، وكذا الموضوعاتية التي يفترض أن يقدم فيها الطاعن التوضيحات المدعمة بالأدلة المثبتة، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب السياسية تتكلم في السياسة أكثر من القانون وهو الأمر الذي يحول دون قبول طعونها.

وقد قدم المجلس الدستوري ملاحظاته عن هذه الإشكالية، على غرار تشريعيات 2007 التي لاحظ فيها تكرار نفس الأخطاء التي عاينها في المواعيد الانتخابية في مجال إيداع الطعون، والتي أفضت إلى رفض أغلبيتها، بالرغم من عملية التحسيس التي قام بها في حينها وقبل تاريخ الاقتراع لدى الجهات المعنية بغرض ضمان شفافية وصحة عملية التصويت.