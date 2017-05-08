أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الحكومة الجزائرية تنتظر ردا إيجابيا من الرئيس الفرنسي الجديد إمانويل ماكرون في الأيام القليلة المقبلة، حول مصير المسلمين بفرنسا.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية في تصريح هامشي خلال إشرافه على تخليد ذكرى مجازر 8 ماي 1974 بالعاصمة أمس، أن رئيس الجمهورية بعث برقية تهنئة لنظيره الفرنسي تحمل رسالات مشفرة صادقة وواعدة وذكية، كون الرئيس بوتفليقة ذكّر نظيره إمانويل ماكرون بالوعود التي وعد بها في الجزائر سابقا، التي تتمثل في تحسين وضعية المسلمين وحفظ كرامتهم وكذا التكفل بالإسلام بفرنسا من جهة، وكذا مصالحة تاريخ البلدين عبر إعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية من منظور رسمي فرنسي من جهة أخرى. وقال ننتظر رد فعل إيجابيا يحمل خيرا للجزائر ويوطد العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وبخصوص ذكرى مجازر 8 ماي 1945 كشف وزير المجاهدين بالنيابة محمد عيسى، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تسمح بتسجيل كل الصور والمشاهد والذكريات، كما سيتم إدخال هذه الأرضية الإلكترونية عبر الفضاء الافتراضي، داعيا الأسرة الثورية للمساهمة في غرس العبرة لدى الجيل الجديد وأن يلفوا حولهم أبناءهم ليحكوا لهم مشاهد الشجاعة والتضحية مثلما لقّن الصحابة الكرام مسيرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهته طالب الأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو، مجددا، الحكومة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها العشوائية التي مارستها على الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار.