حذّر المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أمس الإثنين، من الفراغ في ليبيا الذي قد يفتح المجال أمام المخربين، داعيا بهذا الخصوص إلى دعم تنفيذ الاتفاق السياسي المنبثق عن مفاوضات الصخيرات.

وقال كوبلر في كلمة له أمام ممثلي دول الجوار الليبي بالجزائر إن دعم هاته الدول هام جدا من أجل الحل في ليبيا. واستدرك يقول ”يجب دعم تنفيذ اتفاق الصخيرات والفراغ يفتح المجال أمام المخربين”، مشددا على ”ضرورة بقاء الاتفاق السياسي الإطار للحل ويجب وضع قرارات بعد المفاوضات حول التعديلات على هذا الاتفاق”.

كما ألح كوبلر على وقف العنف بين أطراف الأزمة الذي يقوم كوسيلة لفرض الأهداف السياسية، محذرا من المواجهات المسلحة بين الفرقاء التي تخدم الجماعات الإرهابية. وضمن هذا الإطار طالب كوبلر بإنشاء آلية أمنية موحدة لمواجهة الإرهاب ووقف العمل المسلح بين الفرقاء لأن وجود جماعات مسلحة في ليبيا تهدد أمن ليبيا مؤكدا دعمه لمبادرات دعم الأمن على الحدود.

وأكد كوبلر أن ”جهود دول المنطقة كانت هامة وزيارة الوزير مساهل إلى المناطق الليبية كانت من أجل نقل رسالة لدفع الفرقاء لحل الأزمة سلميا” في ليبيا.