طغى الملف الأمني على الاجتماع الوزاري الـ11 لبلدان جوار ليبيا بالجزائر، أمس، بالنظر إلى انشغالات النيجر بما يحدث في الجنوب الليبي، وقلق السودان من استمرار قتال حركات متمردة وتعطُش التشاد إلى مصالحة تمكنها من ضبط حدودها.

علقت دول الجوار الليبي الثلاث الواقعة إلى الجنوب والجنوب الشرقي، النيجر وتشاد والسودان، أمالا كبيرة على اجتماع الجزائر حتى يشكل مرحلة في تسوية الأزمة في ليبيا، ويمنع انفجار الوضع الأمني في بلدانهم.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية النيجري إبراهيم ياكوبا، أمس، في تصريح للصحافيين عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، إن مشاركة بلاده في هذا الاجتماع يستجيب لانشغال عميق بالنسبة للبدين ويكتسي صبغة ”أمنية وسياسية”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية النيجيرية أن ”الدولة في ليبيا لا تراقب على الصعيد الأمني جميع ترابها الوطني بالنظر إلى غياب هيكل مسلح قادر على ضمان الأمن في مختلف مناطق البلاد”، مشيرا إلى أن اجتماع الإثنين يمثل فرصة ”للتعبير عن انشغالنا بخصوص ما يجري في الجنوب (الليبي) سيما انتشار الجماعات الإرهابية التي تشكل انشغالا كبيرا للنيجر”. أما على الصعيد السياسي - يضيف الوزير النيجري - فإن هذا الاجتماع يعتبر منبرا من أجل ”دعم” المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على مساندة بلاده ”للحوار الليبي بمشاركة جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية”. من جانبها، أكدت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية التشادية حواء عثمان جامع بالجزائر على أهمية تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الليبي والتوصل إلى حل يعيد الاستقرار والأمن لليبيا والابتعاد عن الحرب ”لأنها لن تكون إلا مدمرة لأي بلد”.

وقالت المسؤولة التشادية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إنها متواجدة بالجزائر ”للمشاركة في الاجتماع الوزاري باعتبارها بلد جار لتشاد أولا وللاطلاع من مساهل على فحوى محادثاته مع الشخصيات والمواطنين الليبيين الذين قابلهم خلال جولاته الأخيرة إلى ليبيا”.

أما وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، فقد أكد على موقف السودان الداعم لوحدة التراب الليبي ووجود حكومة مركزية قوية في طرابلس لبسط الأمن والاستقرار، وأشار إلى سعي الحكومة السودانية لتأمين حدودها مع ليبيا والتصدي للحركات المتمردة التي تقاتل مع أحد الأطراف، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني، داعيا إلى تضافر الجهود لمحاربة المقاتلين الأجانب في ليبيا وتحقيق الوفاق الوطني بين مكونات الشعب الليبي.