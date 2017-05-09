أكد العضو القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت، في تصريح لـ”الفجر” أنه وأمام الوضع الكارثي الذي ترتب عن الانتخابات التشريعية الماضية، فإن ”هناك احتمال كبير لاستقالة حزب العمال من البرلمان، وأن الدولة في اختبار حقيقي لتصحيح النتائج”.

أكد العضو القيادي في حزب العمال، رمضان تعزيبت، في تصريح لـ”الفجر”، أن الحزب حضر عدة طعون لتقديمها للمجلس الدستوري، بعد النتائج المزورة والإقصاء الذي تعرض له مترشحو الحزب في عدة ولايات هو متجذر بها، ومنها البليدة، التي كان للحزب فيها مقعدان، وبوهران 3 نواب، وبڤالمة، والعاصمة وغيرها من الولايات الأخرى مسح فيها الحزب بطريقة مجحفة وبتزوير كبير وغير مسبوق.

وأضاف المتحدث أن هناك احتمالا بأن يقدم الحزب استقالته من البرلمان القادم، ما لم تتخذ الاجراءت الحقيقية لتصحيح الوضع، مشيرا إلى أن ”الدولة أمام اختبار حقيقي لتصحيح الوضع الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية الماضية وبسرعة”.

وواصل العضو القيادي في حزب العمال، في رده على سؤال متعلق بالنتائج التي يتوقعها بعد تقديم الحزب للطعون بالقول إن ”هناك طعونا كثيرة ومتعددة وتجاوزات بالجملة وقعت يتوجب تصحيحها من قبل المجلس الدستوري”.

وأضاف أنه من غير المقبول أن تزوّر نتائج لصالح ”أحزاب موسمية مثل تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية، بالإضافة إلى صعود ”باندية” في الانتخابات مقابل انتزاع مقاعد من أحزاب أخرى لها رصيد نضالي وقاعدة متجذرة مثلما هو الحال لحزب العمال”.

وحول تعليقه على النتائج المتدنية لنصب التصويت المصححة من قبل المجلس الدستوري والتي نزلت إلى مستوى 35.37 بالمائة بعدما كانت 37 بالمائة قال إن ”النسب الحقيقية للتصويت تراوح 80 بالمائة لأن التزوير وقع بكثرة وبنسب عالية جدا”. وحول الطريقة التي سينتهجها الحزب في البرلمان في مجال الدفاع عن المشاريع في ظل النتائج التي حققها الحزب، خاصة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، قال إن الحزب ”سيتخندق في القاعدة ويواصل نضاله في الميدان مع الشباب والطلبة والنقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلا أنه بعد نتائج 4 ماي لا شيء يبشر بالخير والوضع مفتوح على احتمالات عديدة.