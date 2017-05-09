قال رئيس ”حمس” السابق أبو جرة سلطاني، إن ”المصلحة الوطنيّة اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسيّة قويّة واسعة القاعدة لا تهمّ تسميتها، تتشكّل أساسا ممّن احتلّوا المراتب الأولى في الاقتراع الانتخابي الوطني الأخير، مع ضرورة إشراك بعض التكنوقراط وبعض الكفاءات الوطنيّة لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة”. وشدد أبو جرة سلطاني على استبعاد ما قال ”توتّريْن ضاغطيْن سيصيران بعد حين من الماضي”، وهما ضغط نتائج تشريعيات 4 ماي المخيّبة لآمال البعض، وضغط دعاة التغيير العاجل بالنيّات التي تعوزها الإمكانيات، ودعاة رفض الواقع بخطاب عار من الواقعيّة، وضغط الذين عجزوا عن تحريك أشواق 63.64 بالمائة من المستقيلين من الحياة السياسيّة، طبقا له. وفي ذات السياق، قدم عضو مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، أمس، في منشور على صفحته الرسمية على ”الفايسبوك” 4 سناريوهات متوقعة في تشكيل الحكومة القادمة، أول سيناريو يتمثل ـ حسبه ـ في ضلع الاستمرارية لضمان الاستقرار والأمن العامّين وتأمين السلم الاجتماعي وحماية الوطن من التهديدات الخارجيّة، واستكمال برنامج التنميّة، والإبقاء على دور الجزائر المحوري في شمال إفريقيا والمحافل الإقليميّة والدوليّة، وهي الأوليات التي على أساسها يتم انتقاء أعضاء الجهاز التنفيذي. والسيناريو الثاني - الذي يتوقعه سلطاني - يتمثل في إشراك الأحزاب الفائزة بالمراتب المعتبرة سياسيّا، مع مراعاة الكفاءة والخبرة والتنوّع لانتقاء منتخب وطني قويّ ومنسجم وقادر على مواجهة ضغط الجبهة الاجتماعيّة وإدارة تقلبات السوق النفطيّة واستيعاب مطالب الشعب وطموحات الشباب.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في ضلع رجال الدولة خارج منطق الأغلبيّة الحزبيّة والمحاصصة الانتخابيّة، لتتكامل الكفاءات الوطنيّة مع طموحات الشباب لمواجهة التململ الاجتماعي، والمحافظة في الوقت نفسه على الاستمرارية التي تعمل الحكومة على ترسيمها كآليّة لمواجهة التحديات التي يرتقبها المجتمع الجزائري خلال سنتيْ 2018 ـ 2019. وآخر سناريو توقعه أبو جرة سلطاني هو ضلع التوازنات الكبرى التي دأب رئيس الجمهوريّة، منذ استلامه مقاليد الحكم سنة 1999 على مراعاتها، مشيرا إلى أنه قد سبق له أنْ جمع في حكومة واحدة مختلف ألوان الطيف السياسي من الأفالان إلى الأرندي، ومن النهضة إلى حمس إلى الأرسيدي، إلى بعض التكنوقراط وبعض رجال الدولة من الخبراء وأهل التجربة.

وحسب أبو جرة فإنّ المؤشّرات كلّها تؤكد على أن خيار الاستمراريّة هو السيناريو الراجح على باقي السيناريوهات المراهنة على التغيير الطفراوي غير الواقعي حاليّا، بسبب الوضع الاقتصادي الهشّ، والجبهة الاجتماعيّة المتوترة، والشركاء السياسيين الذين اتفقوا على ألاّ يتفقوا، ولكنهم متفقون - من حيث المبدأ - على حماية ثوابت الأمة وعلى وحدة الجزائر.