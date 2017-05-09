أظهرت النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري فوز حزب ”الورقة الملغاة” بالمرتبة الأولى، فيما عزز التجمع الوطني الديمقراطي عدد نوابه على حساب كل من التحالف الوطني الجمهوري والجبهة الوطنية الجزائرية.

رسّم المجلس الدستوري فوز حزب ”الورقة الملغاة” الذي كان الأول في عدد الأصوات حيث قدر بـ 1757043 صوت، في حين قدرت الأصوات التي منحت للأفالان أغلبية المقاعد بـ1681321 فقط، الأمر الذي يقرأ من خلاله الأزمة التي تتخبط فيها الأحزاب السياسية ودخولها في مرحلة عدم التمثيل على خلفية انعدام الثقة بين الناخبين ورجال السياسة. وبالمقابل أظهرت النتائج المؤقتة للمجلس الدستوري تباينا في عدد الأوراق الملغاة حيث تراجعت عن تلك التي أعلنها نور الدين بدوي، والتي قدرها بـ2109917 في حين قدرتها مصالح المجلس الدستوري بـ1757043 ورقة، فيما تقلصت نسبة المشاركة إلى 35.37 بالمائة.

هذا وكشفت أرقام المجلس الدستوري تعزيز موقع الأرندي في البرلمان القادم بمنحه ثلاثة مقاعد جديدة على حساب كل من التحالف الوطني الجمهوري والجبهة الوطنية الجزائرية لرئيسها موسى تواتي، الذي دخل في إضراب عن الطعام على خلفية النتائج الهزيلة التي حققها. والغريب في الأمر أن أول بيان كان أصدره الأرندي قبيل الإعلان الرسمي عن النتائج هو فوزه بـ100مقعد، إلا أن الأرقام التي كشف عنها بدوي كشفت عن 97 مقعدا ليعيد له المجلس الدستوري المقاعد الثلاثة. كما أن نسبة حضور المرأة في البرلمان القادم لم تتجاوز الـ26.19 بالمائة وهو رقم أقل مما يفرضه القانون الذي يفترض أن لا يقل عن 130 مقعد. كما سجل البيان اختلافا في عدد المصوتين بين تلك التي أعلن عنها وزير الداخلية والمقدمة من المجلس، حيث قدر الأول هؤلاء بـ8624199 في حين قلصها المجلس الدستوري إلى 8225223 ناخب، ما سيزيد في حدّة التشكيك من المعارضة في النتائج.

بالمقابل بقيت النتائج الأخرى وخاصة فيما تعلق بتوزيع المقاعد كما أعلنها وزير الداخلية والجماعات المحلية من قبل، حيث حافظ الأفالان على الصدارة بـ164 مقعد، متبوعا بالأرندي بـ100 مقعد، ثم تحالف حمس بـ33 مقعدا، يليهم تاج بـ19 مقعدا ثم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بـ15 مقعد، الأفافاس بـ14 مقعدا، إلى جانب جبهة المستقبل، بينما أبقى المجلس الدستوري على نفس المقاعد للعمال بـ11 مقعدا إلى جانب تشكيلات سياسية وقوائم حرة حصدت بين الأربعة والمقعد الواحد.