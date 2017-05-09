طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من وزارة الخارجية التدخل والاحتجاج لدى الحكومة التونسية بسبب عدم تقيد الهيئة الوطنية للمحامين التونسية بالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس منذ 1963، بعد رفض ترسيم 164 محاميا تونسيا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إنها تتابع منذ مدة التصرفات الصادرة عن الطرف التونسي والتي كانت تظهر في الوهلة الاولى معزولة إلا انها صارت تتخذ منحنى ممنهج ومقصود، مشيرة إلى الإجراء الأحادي الذي اتخذته السلطات التونسية في نهاية سنة 2014، بفرض ضريبة على كل المركبات الجزائرية التي تدخل تونس عبر منافذها البرية، ثم يليها تصريحات وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني في سنة 2015 لما قال إن ”الإرهاب يأتينا من ليبيا والجزائر”، بالإضافة إلى الخرجة الاستفزازية لوزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض الموخر، الذي قال أنه يفضل أن يقول أن تونس تقع تحت ايطاليا على أن يقول انها تقع بين ليبيا الارهابية والجزائر الشيوعية، ليضاف اليها عدم اعتراف الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالدبلوم الجزائري، مما دفع المحامية التونسية آمال غانمي المرسمة بجدول محامي الجزائر إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 25 أفريل الماضي، احتجاجا على التمييز بين أهل المهنة المحاماة.

وفي ذات السياق، اشارت الرابطة، إلى أنها تفاجأت من تصرفات عميد المحامين التونسيين الجديد عامر المحرزي الذي يصر على الغاء قبول نقل ترسيم المحامين الذين يحملون الجنسية التونسية، المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة.

ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، برفض الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ترسيم 164 محاميا تونسيا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، رغم الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر في 1963 والتي تجيز لهم حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس، ورغم قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة للمحامين برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ، يعود تاريخه إلى 30 جوان 2016.