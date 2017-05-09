تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية قسنطينة في عملية نوعية من تفكيك شبكة لترويج المخدرات الصلبة تتكون من 05 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 27 و54 سنة، عن قضية استيراد، نقل وعرض للبيع مخدرات صلبة (كوكايين) تخزين وتوزيع كوكايين بطريقة غير مشروعة في اطار جماعة اجرامية منظمة باستعمال مركبات ذات محرك واستغلال شرائح هاتفية باسم الغير .

تعود حيثيات القضية الى نهاية الاسبوع المنصرم اثر معلومات تحصلت عليها قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل مفادها حيازة شخصين على كمية من المخدرات الصلبة، التحريات والابحاث الميدانية المكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما ليتم توقيفهما على مستوى حي سيدي مبروك على متن مركبة من نوع ”فولسفاغن” بعد محاولة فرار فاشلة والتخلص من الكيس البلاستيكي الذي بحوزتهما، ليتم حجز كمية من المسحوق الابيض يقدر وزنها بـ6.6 غ، عملية الكشف السريع على الكمية المحجوزة ( المسحوق الأبيض) بينت انها من مادة الكوكايين.

التحقيق المفتوح قاد إلى تحديد مصدر هذه المادة ليتم التنقل إلى ولاية مجاورة وتوقيف الممون الرئيسي بعد خطة عملية محكمة وبإخضاعه إلى الملامسة الوقائية تم ضبط كيس بلاستيكي بجيب سرواله الأيمن به كمية من مسحوق أبيض بوزن يقدر بـ29.05 غرام بينت عملية الكشف الكيميائي أنها من مادة الكوكايين. واستمرارا في التحقيق تم ليلة أول امس توقيف مركبة من نوع رونو سامبول على متنها شخصين وبتفتيشها تم حجز كيسن بلاستيكيين يحتويان على مادة من المسحوق الأبيض (الأول بوزن 11.45غ والثاي بوزن 10.55غ، بالإضافة إلى حزمة صغيرة بها 0.73 غ).

العملية النوعية مكنت من حجز ما يقارب من 58 غرام من مادة الكوكايين ومبالغ مالية بالإضافة إلى مركبتين، شرائح هواتف نقالة مقيدة باسم الغير. وبعد الانتهاء من إنجاز ملفات إجراءات جزائية تم أمس تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.