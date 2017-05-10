عمّق رئيس الجمهورية من حدة الخلافات داخل حركة مجتمع السلم بعد أن أبدى رغبته رسميا في وجود الحركة داخل الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها خلال أيام، في ظل حديث عن مشاورات غير رسمية يقودها الوزير الأول مع أحزاب أخرى.

ستخوض حركة مجتمع السلم مرحلة أخرى من المفاوضات مع السلطة بعد أن تأكد رسميا رغبة رئيس الجمهورية في التحاق حمس بالحكومة. وفي هذا الصدد أوضح عبد الرزاق مقري أن سلال قد أبلغه أن الدعوة قد تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الحركة وهو الذي كلف وسيطا في الرئاسة بالاتصال بقيادتها، لكن مقري أراد التأكد وطلب ملاقاة الوزير الأول، الذي أكد له أن الدعوة موجهة من الرئيس مباشرة. وأبلغ عبد الرزاق مقري الوزير الأول بالتريث إلى غاية انعقاد دورة طارئة لمجلس شورى الحركة، الهيئة العليا ما بين المؤتمرين، على أن يكون اجتماعها بحر الأسبوع المقبل، ذلك أنه محدد بعد صدور نتائج الطعون الخاصة بالانتخابات، والتي يكون آخر أجل لها هو يوم السبت المقبل، الموافق للعشرين من ماي الشهر الجاري.

ويبدو أن رئيس الجمهورية حريص على عدم الإبقاء على الحكومة المقبلة التي سيعلن عنها حكرا على حزبي الموالاة الأفالان والأرندي وذلك من باب إضفاء ”المصداقية” على العمل الحكومي وتحميل التيار الإسلامي جزءا من المسؤولية في ظل الظروف الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد والتي تستدعي إدخال ألوان سياسية أخرى. بالمقابل، يتضح أن رغبة الرئيس في دخول حمس إلى الحكومة المقبلة قد عمقت من حدة الخلافات داخل الحركة بين رافض للدخول من منطلق أن هذا القرار يعد بمثابة انتحار سياسي وتمييع للعمل السياسي في الجزائر، في ظل حديث عن رفض أعضاء من مجلس الشورى قطعا لهذا القرار، وقد تعالت أصوات من داخل الحركة تدعو إلى المشاركة بحجة حماية التيار الإسلامي مما ينتظره في قادم الأيام، خاصة في ظل الهجوم الإقليمي والدولي من دعاة الوسطية والاعتدال، وفي نفس الوقت ”توريط” للحركة الإسلامية في تحمّل تبعات أزمة اقتصادية لم تكن السبب المباشر لها مع زيادة قطيعة مع شرائح واسعة من الشعب الذي يرى النظام هو سبب كل البلاء، فيما طالب آخرون بتوفير شروط الحركة في التفاوض.

وفي سياق آخر، يدور حديث على أن التيار الإسلامي ليس وحده المعني بالدخول للحكومة القادمة، حيث تشير معطيات بشأن خوض الوزير الأول لاتصالات غير رسمية مع أحزاب أخرى من أجل الدخول للحكومة على أن تتضح الرؤية في الأيام القادمة.