نجحت قوات الجيش الشعبي الوطني من القضاء على إرهابي خطير التحق بمعاقل الإرهاب منذ 20 سنة في جيجل، حيث تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح أمس الأربعاء، إثر كمين محكم بمنطقة بوزغبان بلدية الميلية التابعة لولاية جيجل، من القضاء على إرهابي خطير، حسبما أفادت به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن الإرهابي الخطير المقضى عليه يدعى ”ب. رضوان” ويكنى ”أبو ذر”، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1997، مضيفا أن العملية مكنت من استرجاع مسدس من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

ويأتي هذا الأمر في إطار مواصلة قوات الجيش دحر بقايا الجماعات الإرهابية التي لا تزال تحاول البروز في وقت ضيقت الخناق عليها في معاقلها.