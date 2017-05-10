أبلغ أمس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية غابريال زيغمار، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ببرلين، نظيره نفيه تخطيط بلاده لإقامة مخيمات للاجئين في شمال إفريقيا وتحديدا في ليبيا، داعيا بهذا الخصوص إلى اتخاذ موقف دولي وأوروبي موحد من أجل حل الصراعات في ليبيا.

وذكر لعمامرة خلال تنشيطه لنقاش تفاعلي مع ممثلي أهم مراكز التفكير الألمانية أمس، بالدور الذي تلعبه الجزائر من أجل الاستقرار والسلم في جوارها بفضل دبلوماسية ميزها النشاط والسرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تتمحور حول ترقية الحلول السياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة على غرار الوساطة التي قامت بها في مالي والجهود التي تبدلها في إطار إيجاد مخرج.

وأعرب الوزيران في جلسة عمل عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية وأكدا على ضرورة تكثيف الحوار السياسي على كل الأصعدة.

وحسب المصدر، فقد تناول الطرفان التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا، مؤكدين في هذا الصدد على ”ضرورة إيجاد حل سلمي للازمة”. وأكد وزير الخارجية الألمانية، في لقاء مشترك مع لعمامرة بالعاصمة الألمانية برلين خلال مؤتمر صحفي إن لقاءهما تمحور حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، مؤكدين توصل المحادثات إلى توافق حول عدم إمكانية حل الخلافات القائمة في ليبيا بالطرق العسكرية.

وقال الوزير الألماني إن المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الأوروبي، مدعوان لاتخاذ موقف موحد من أجل حل الصراعات في ليبيا، وبجمع أطراف النزاع على طاولة الحوار.

ونفى الوزير الألماني تخطيط برلين لإقامة مخيمات للاجئين في ليبيا بسبب انعدام الأمن وعدم القدرة على تطبيق مقررات هيئة الأمم المتحدة، لكن شدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لوضع حد للهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا باتجاه الأراضي الأوروبية.

وفي السياق ذاته، بحث لعمامرة أول أمس مع مستشار الأمن القومي والسياسة الخارجية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كريستوف هويسغن ”سبل تعزيز تنسيق العمل بين الجزائر وألمانيا في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان بمنطقة الساحل وعلى المستوى الدولي”.

وأشاد المستشار الدبلوماسي لميركل ”بالدور البناء الذي تلعبه الجزائر في بلدان الجوار من خلال الجهود التي تبذلها لتحقيق استقرار البلدان التي تشهد أزمات أمنية على غرار ليبيا”، مؤكدا التزام ألمانيا بالعمل على التنفيذ الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة بمالي والمنبثق عن مسار الجزائر”.

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