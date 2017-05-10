أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا جديدا يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، ما طرح تساؤلات حول تخلي السلطة عن فكرة تعيين مفت للجمهورية، الذي طال انتظاره.

ومن بين المهام الموكلة إلى المجلس الإسلامي الاعلى ـ حسب المرسوم الرئاسي الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية ـ هي إصدار فتاوى شرعية في مختلف مجالات الفقه بعد إخطار يتلقاه من رئيس الجمهورية، وإبداء رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية، ما يطرح تساؤلا حول تخلي السلطة عن فكرة تعيين مفت للجمهورية، الذي طال انتظاره.

كما أوكلت للمجلس الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية السابق بوعبد الله غلام الله، مهام المشاركة وتشجيع إعداد المؤلفات في مجال الثقافة الإسلامية الأصيلة وترجمتها، المساهمة في تقويم ومراجعة برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية، وكذا المشاركة والمساهمة في الدورات التكوينية التي تنظم بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الأئمة ومدرسي التربية الإسلامية في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، إضافة إلى الملتقيات الدورية التي تنظم لفائدة مديري الشؤون الدينية والأوقاف والمفتشين بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وسيرفع المجلس الإسلامي الأعلى تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الثالثة التي تضمنها المرسوم الرئاسي الذي يحدد تنظيم المجلس الاسلامي الأعلى وسيره، على أن المجلس يتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.