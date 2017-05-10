فتح اللقاء الذي خصصه السفير المغربي بالجزائر، للجالية المغربية المقيمة بالجزائر العديد من التساؤلات ورسم الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن لقاء السفير المغربي بجالية بلاده كان في ولايات الغرب وهران وسيدي بلعباس حيث تتواجد قنصليتين للمغرب تغطي تواجد المغاربة في 13 ولاية غربية من الوطن، على مقربة من البلد الجار الغربي للجزائر.

عقد سفير المغرب بالجزائر لحسن عبد الخالق، مؤخرا، لقاءات مع أفراد الجالية المغربية التابعة للقنصليات العامة للمملكة بوهران وسيد بلعباس، وتم وخلال هذه الاجتماعات - حسب ما أوردته مصادر اعلامية مغربية - تناول وبحث وضعية المغاربة في الجزائر. وأكّد الدبلوماسي المغربي أن هذه اللقاءات ”تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأتي تنفيذا للتعليمات الملكية االواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والذي دعا فيه الملك إلى السهر على مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وجعل المؤسسات الوطنية المختصة في مجال الهجرة أكثر فعالية في خدمة مصالح مغاربة الخارج”.

وأضافت المصادر أنه يوجد حرص عبد الخالق، الذي زار بهذه المناسبة القنصليتين العامتين اللتين تغطيان 13 ولاية بالجزائر، على إبراز القيم الوطنية لأفراد الجالية المغربية واستعدادهم لأن يكونوا ”أفضل السفراء” لبلدهم.

من جهتهم، أعرب أفراد الجالية المغربية عن امتنانهم للاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لانشغالاتهم وتطلعاتهم.

وخلال لقائه بمسؤولي وموظفي التمثيليتين القنصليتين، حسب المصادر ذاتها، أن سفير المغرب أشاد بتعبئة وتفاني هؤلاء العاملين، ودعاهم إلى استلهام التوجيهات الملكية السامية من أجل خدمة الجالية المغربية بالجزائر بشكل أفضل.

ويأتي هذا اللقاء، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب فتورا وتشنجا كبيرا، وصلت خلال الأيام الماضية حدّ تبادل استدعاء سفيري البلدين بسبب التخاريف والأباطيل المغربية باتهامها للجزائر بطرد حوالي 50 لاجئا سوريا، كما أن الحملة ”الشعواء” التي يقودها المخزن في هذا الظرف بالذات وتزامنها مع لقاء السفير بالجالية المغربية تحمل عدة دلالات وايحاءات، حيث يتساءل العديد من المتتبعين عن سرّ اهتمام المغرب بجاليته في هذا الوقت بالذات، وماذا يكون قد حمل ممثل محمد السادس من رسائل إلى الجالية على مقربة من الحدود لبلاده، خاصة وأن بيان اللقاء لم يوضح بالتفصيل ماذا جرى.

كل هذه الأسئلة وأخرى توحي بوجود شيء ما ”يطبخ” من قبل المخزن في وقت اعتبر المغرب اللقاء يدخل في باب ”الاعتناء بالجالية المغربية في الجزائر” التي تحظى بعناية واحترام كبير من قبل كل الجزائريين شعبا وحكومة، حيث أن المغربيين يحوزون على مناصب شغل في البلاد ويتمتعون بكافة حقوق الأجانب.

واللاّفت أن عدد الجالية المغربية في الجزائر تقدر بوجود 60 ألف مغربي حسب احصائيات رسمية صدرت منذ عامين، حيث يقيمون بالجزائر منذ فترة الستينيات بولايات عديدة، وقد استطاع البعض منهم دخول عالم المال والأعمال، في وقت أن ثلثي الجالية المغربية تكون قد تحصلت على الجنسية الجزائرية.

وكات احصائيات غير رسمية تشير إلى أن الجزائر تضم مئات الألاف من المغاربة يعيشون ويعملون في الجزائر بطريقة غير شرعية، من دون أية وثيقة تسمح لهم بالإقامة، وغالبية هؤلاء يتحدرون من شرق المغرب هروبا من الأزمة الاقتصادية بسبب الحدود البرية المغلقة من طرف الجزائر والتي لاتزال تبحث عن فتحها باية وسيلة ولو بالاستنجاد بمنظمات دولية.