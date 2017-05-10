الاعتراف بحفتر في الجزائر يؤجج الفتنة في ليبيا

أجج اعتراف وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، في الجزائر، خلال اجتماع دول الجوار بأن المشير خليفة حفتر هو ”قائد عام الجيش الليبي ولا غبار على ذلك”، نار الفتنة في ليبيا، حيث لقي اعتراضا من الإخوان ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي.

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بيانا نبّه فيه كل مسؤول من مغبة الخروج عن السياق الذي حدّده الاتفاق السياسي، وضرورة الالتزام بما ورد فيه، وعدم اختزال الوطن في شخص أو مجلس أو حكومة.

كما طالب المجلس المؤسسات الشرعية أن تلتزم بالاستحقاقات المنصوص عليها، ومن بينها حسم تعيينات المناصب السيادية العسكرية العليا والمدنية كما حددها الاتفاق السياسي.

كما عبر البيان عن دعوة المجلس الرئاسي جميع الأطراف للتهدئة وعدم الانجرار وراء ما وصفها بالفتن وإعطاء الفرصة للمتربصين بالوفاق لإسقاط مشروع المصالحة في هذه الأوقات الحرجة، على حدّ تعبيره.

وكان سيالة قال خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي انعقد في الجزائر إن ”المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي”.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات من قبل جهات وشخصيات سياسية، حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لها، وقال في بيان ”وزير الخارجية تناسى نصوص الاتفاق السياسي التي عالجت المناصب العسكرية والقرارات الصادرة عن مجلس النواب قبل توقيع اتفاق الصخيرات”.

وحذر المجلس الأعلى للدولة من وأد العملية السياسية إذا لم يتخذ مجلس رئاسة الوفاق الوطني موقفا حاسما إزاء تصريحات وزير الخارجية المتناقضة مع الاتفاق السياسي.

من جانبه، قال رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني محمد صوان إن على سيالة أن يسحب تصريحاته التي وصفها بأنها ”متناقضة تماما” مع أبرز بنود الاتفاق السياسي ”وكأنها صادرة من شخص غير مطلع على ما دار في الاتفاق السياسي”.

ودعا صوان المجلس الرئاسي بسرعة تكليف شاغري المناصب العليا بالمؤسسات العسكرية والأمنية تنفيذا لبنود الاتفاق السياسي، وقطع الطريق أمام أي مغالطات بشأن بنود الاتفاق السياسي.

من جانبه رد المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إن موقفه من المشير خليفة حفتر والقيادة العامة للجيش واضحة ”وهي وجوب الاعتراف بالمجلس الرئاسي وخضوع السلطة العسكرية تحت السلطة المدنية”.

وأوضح سيالة في تصريح إلى قناة ”الرائد” الليبية أمس، في رده على الانتقادات التي وجهت لتصريحاته في الجزائر بشأن شرعية المشير خليفة حفتر كقائد عام للجيش معين من مجلس النواب، والمادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية، أشار سيالة إلى أن مجلس النواب كان جمَّد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وهي من صلاحياته.

وانتشرت دبابات ومدرعات ليبية ظهر أمس واقتربت عناصرها من مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس ردا على تصريحات محمد سيالة حول المشير حفتر.