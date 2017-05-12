هدد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES بشن حركة احتجاجية قوية غير مسبوقة، تنديدا على انتهاج وزارة العمل والضمان الاجتماعي لسياسة ”الأذان الصماء” للائحة المطالب المهنية منها والاجتماعية المرفوعة لدى مصالح الوزير الغازي.

كما قرر ”كناس” في بيان له تسلمت ”الفجر” نسخة منه أمس، أنه سيعقد مجلسا وطنيا استثنائيا في الأيام القليلة القادمة من أجل بحث تبني مواقف قوية، حاسمة، حازمة وغير مسبوقة، قائلا: ”لن نسكت بعد اليوم عن التلاعب بمصير نقابة تمثل نخبة الأمة الجزائرية”، حيث تأسف ”كناس” من غياب ردود فعل إيجابية لدى وزارة العمل، بعد الإشعار بالوقفة الاحتجاجية منذ أكثر من أسبوع، كما أكد أن الوزارة لم تكلف نفسها لعقد جلسة تحاور مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لإيجاد حلول واقعية وموضوعية لهذا الإشكال الذي صنعه تهاون بعض المسؤولين داخل وزارة العمل -يقول البيان-، كما جدد CNES تمسكه بالوقفة الاحتجاجية التي من المقرر شنها غدا أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تنديدا على انتهاج الوصاية لسياسة ”الأذان الصماء”، وكذا للمطالبة من الوصاية بضرورة التكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، بما فيها رفضهم لمشروع التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، معتبرا مضمونه ‘’تراجعا بالنسبة للقانون الحالي’’.