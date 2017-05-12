هددت التنسيقية الولائية للخدمات الجامعية بولاية مستغانم، المنضوية تحت لواء السناباب، بشلّ قطاع الخدمات الجامعية بالولاية، حسب مضمون إشعار بوقفة احتجاجية حصلت ”الفجر” على نسخة منه. ولوح مضمون الإشعار بنقل الإحتجاج من وقفة أمام مقر مديرية الخدمات الجامعية المزمع تنظيمها يوم الأحد 14 ماي، إلى إضراب، بسبب ما أسموه تفاقم المشاكل المهنية والإجتماعية للعمال، التي وصفوها بالمزرية، والجو المكهرب الذي تعاني منه القاعدة العمالية، بالتوازي مع سد أبواب الحوار وعدم اعتراف الإدارة بالشريك النقابي، بدليل غياب أي محضر لقاء رسمي يجمعهم منذ أكثر من سنة، واتهمت التنسيقية الولائية مدير الخدمات الجامعية بولاية مستغانم بتكبيل وخنق الحرية النقابية عن طريق استعمال سياسة المضايقات الإدارية والقضائية، والتحويلات العشوائية للنقابيين، وخرق كل قوانين الجمهورية وتعليمات الحكومة بغلق باب الحوار مع الشريك النقابي، والتعدي على القانون كتسيير الخدمات الإجتماعية من طرف مدير إقامة، إضافة إلى تأخر صب المنح والعلاوات، كما أكد الأمين الولائي للتنسيقية عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لثلاثة نقابيين برأتهم العادلة بعدما اتهموا ظلما، وطالبت بتدخل الوالي في رسالة حصلت الفجر على نسخة منها، بالمقابل نفى مسؤول الإعلام بمديرية الخدمات الجامعية جميع الاتهامات وأكد ”للفجر” بأن أبواب الحوار تظل مفتوحة وبأن الإدارة تستقبل النقابيين يوميا لبحث انشغالاتهم، كما أكد بأن آخر طلب لقاء كان يوم 25 أفريل الماضي وقد رد المدير على ممثلي التنسيقية بطلب توضيح أسباب اللقاء وهو ما لم يتم لحد الساعة، ولم نتمكن من الحصول على رد المدير شخصيا لأنه أغلق هاتفه النقال.