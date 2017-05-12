رفضت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” الحلول ”الترقيعية” المنتهجة من طرف وزيرة التربية الوطنية بن غبريط، والمتمثلة في الرخص الاستثنائية للمشاركة في الامتحانات المهنية، حيث اعتبرت أنه ”حلا مؤقتا”، إضافة إلى عجز مصالح الوزارة في إيجاد حلول جذرية للقانون الأساسي المعدل 240/12 المجحف في حق اغلب الأسلاك والرتب -حسبهم-. وانتقدت ”أسنتيو” حسب بيان لها تحوز ”الفجر” نسخة منه أمس، منح الوصاية بعض الرخص الاستثنائية للمشاركة في الامتحانات المهنية لبعض الرتب والأسلاك، حيث ”اعتبرتها حلا مؤقتا، ودليلا على عجز الوزارة في إيجاد حلول جذرية للقانون الأساسي المعدل 240/12 المجحف في حق أغلب الأسلاك والرتب”، مضيفا أن الوزيرة بن غبريط تمارس سياسة ”الهروب للأمام بسبب عدم قدرة وجدية الوصاية في إذابة هذه الرخص في القانون الأساسي، وتعديله بما ينصف كل الأسلاك، مما يسمح بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في قطاع التربية بشكل متوزان ودائم، ويعطى للجميع حقوقهم المشروعة التي جسدها القانون العام للوظيفة العمومية 06/03”. وأكد بيان ”أسنتيو” تحوز ”الفجر” نسخة منه أمس، أن مقاطعته للاجتماع الذي عقدته وزيرة التربية بن غبريط مع شركائها الاجتماعيين جاء نتيجة لمحاولة ربح الوقت من طرف الوصاية، وعدم الجدية في تعديل القانون الأساسي، حيث طالبت النقابة -يضيف البيان ذاته- من وزيرة التربية بن غبريط بضرورة الكف عن إصدار هذه الرخص الاستثنائية، والعمل على إيجاد كل الحلول المناسبة لكل الأسلاك والرتب داخل القانون الأساسي وليس خارجه، معتبرة أن هذه الرخص عرجاء، وقد تؤدي إلى إغراق قطاع التربية بعيدا عن القوانين الخاصة بالوظيفة العمومية.