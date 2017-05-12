أجرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تغييرا في جدول امتحان شهادة بكالوريا 2017، حيث ستكون الرياضيات أول مادة يمتحن فيها المترشحون لكل الشعب بدل اللغة العربية، وتشير المؤشرات أن هذا الإجراء تم اتخاذه لتفادي تسريب أسئلة الرياضيات مثلما وقع في العام الماضي. وحسب ما ورد في ورقة الإستدعاء التي تسلمها التلاميذ، فإن أول مادة يمتحن فيها المترشحون لكل الشعب هي مادة الرياضيات بدل اللغة العربية، التي ستكون في اليوم الثاني مع اللغة الإنجليزية، فيما خصص اليوم الثالث لمادة الفلسفة واللغة الفرنسية، واليوم الأخير يمتحن الطلبة في مادة التاريخ والجغرافيا واللغة الأمازيغية. ووضعت وزارة التربية جملة من الإجراءات المشدّدة، حيث منعت المترشحين من إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها على غرار هاتف نقال، لوحة الكترونية، ويفي وبلوتوث، كتب وكراريس، فيما أبقت الوزارة على التعليمات السابقة والتي تلزم المترشحين على احترامها تفاديا لمحاولة الغش خلال الامتحان، من خلال السماح لهم باستعمال آلة حاسبة غير مبرمجة، مشيرة إلى أنه لا يمكن التسامح مع الغشاشين الذين يخالفون ما جاء في ورقة الاستدعاء كما انهم سيحرمون من اجتياز الامتحانات لمدة عشر سنوات.