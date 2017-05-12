كشف السفير الجزائري بسوريا، صالح بوشة، أن بلاده ستكون السباقة لإعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق التي يبلغ تعداد الجالية الوطنية هناك 40 ألف رعية. ووفقا للسفير فإن تعداد الجالية السورية في الجزائر يتجاوز 40 ألف شخص، وهذا يشكل دافعا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين والتي توقفت عند بدء الأزمة السورية. من جانبه، أعرب وزير النقل السوري علي حمود، خلال اجتماعه مع السفير الجزائري، عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات، وتسريع وتيرة العمل لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين العربيين مؤكدا على أهمية تنشيط وفتح خطوط بحرية وجوية مع الجزائر التي لديها العديد من المنتجات التي تحتاجها سورياوكذلك حث حمود السفير على ضرورة إعادة تشغيل الخطوط الجوية الجزائرية لإعادة تنشيط العلاقات الأسرية بين السوريين في الجزائر وعائلاتهم في الداخل السوري وكشف الوزير السوري أن ثلاث شركات أوروبية تقدمت بطلبات لاستئناف الرحلات الجوية إلى دمشق، دون الإفصاح عن اسمها. وفي حال عودة تشغيل الخطوط الجزائرية في الفترة القادمة، ستكون هي الأولى عربيا وعالميا، بعدما اقتصرت الرحلات الجوية خلال سنوات الأزمة على الشركات المحلية العامة.