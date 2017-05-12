أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان بجماعة دعم وإسناد الإرهاب متكونة من أربعة أشخاص حجزت على إثرها هواتف نقالة كانت تستعمل للاتصالات بين الإرهابين. وقد تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى أين تم إيداعهم الحبس.

وفي سياق متصل تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية النعامة من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تنشط في المناطق الحدودية الغربية وتقوم بتوزيع المخدرات بالولايات الغربية والداخلية، العملية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص وحجز 380 كغ من الكيف المعالج. وقال موسى كريزس رئيس خلية الإعلام والاتصال بالأمن الولائي لولاية النعامة ”أن العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص وحجز 380 كغ من الكيف المعالج كما تم حجز 4 مركبات رباعية الدفع ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات يقدر بـ35 مليون سنتيم”. وأضاف أنه بدائرة المشرية، تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على شبكة إجرامية تقوم بترويج الأقراص المهلوسة في الوسط الشباني والمتاجرة بها بطريقة غير شرعية عن طريق استعمال وصفات طبية مزورة، وقد أحيل المتورطون للقضاء للنظر في الجرائم التي ارتكبوها.