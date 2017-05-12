أكدت مجلة الجيش أن هذا الأخير يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن حدودنا الوطنية المديدة شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، وكذا مياهنا الإقليمية ومجالنا الجوي وردع كل من تسول له نفسه محاولة المساس بسيادة بلادنا والإضرار بأمن مؤسساتنا واقتصادنا الوطني. وجاء في افتتاحية المجلة أن ”كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي قطعت خلال العشرية الأخيرة أشواطا هامة في التحديث والتكيف المستمر مع متطلبات التطوير التكنولوجي والعلمي بالاعتماد على مقاربة شاملة وناجحة أسسها مواصلة مهمة العمل الإعدادي والتكويني والتدريبي بالموازاة مع مهامها مع الأسلاك الأمنية الأخرى في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في سبيل أن ينعم الشعب الجزائري في كافة ربوع الوطن بالمزيد من الأمن والاستقرار”.

وشددت المجلة على أن القيادة العليا للجيش، المسنودة بدعم وتوجيه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ”تولي العناية الفائقة لتطوير القدرات الدفاعية لجيش على كافة الأصعدة والوقوف على جاهزيته في أعلى درجاتها من خلال التقييم الصائب لمستوى التحديات واستقراء أحداثها واستباق نواياها والحرص على أن تتضمن التوجيهات والتعليمات المسداة في مجال تحضير القوات الأخذ في الاعتبار مواكبة الأوضاع السائدة إقليميا ودوليا”.

وذكرت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي هو ”الدرع الواقي والحصن المتين لسيادة الدولة واستقلالها وحماية مؤسساتها”، مشيرة إلى أن ”هذا ما وقف عليه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، خلال زيارات العمل والتفقد التي قادته إلى كل من قيادة الحرس الجمهوري وقيادة القوات البحرية وقيادة الدفاع الجوي عن الإقليم وكذا قيادة القوات الجوية، حيث أكد في كل مرة على صلابة الرابطة بين الشعب الجزائري والجيش”.

كما ذكرت أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ”يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن حدودنا الوطنية المديدة شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، وكذا مياهنا الإقليمية ومجالنا الجوي وردع كل من تسول له نفسه محاولة المساس بسيادة بلادنا والإضرار بأمن مؤسساتنا واقتصادنا الوطني”.