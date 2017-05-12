اجمتع أمس المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، برؤساء الأمن وقوات الشرطة التابعين لمصالح أمن ولايات الشرق، في لقاء مغلق وذلك بمقر فرقتي التدخل السريع بسطيف، حيث تطرق خلال هذا اللقاء المغلق إلى مناقشة الأوضاع الأمنية على مستوى الجهة الشرقية للبلاد، وكان اللواء هامل المدير العام للأمن الوطني قد حل أمس بولاية سطيف في زيارة عمل وتفقد، استهلها صباح أمس بتدشين مقر الأمن الحضري الرابع عشر ومقر المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، الكائنتين بحي 500 مسكن بوسط مدينة سطيف، ثم قام بزيارة لمشروع إنجاز مدرسة جديدة للشرطة بسطيف، ليتوجه بعدها إلى ملعب الـ8 ماي 45 أين قام بزيارة قاعة فيديو الحماية، واختتم اللواء زيارته بحضور مجريات الشوط الثاني من المقابلة النهائية لكأس الجمهورية في كرة القدم سيدات، والتي جمعت بين فريق الأمن الوطني وفريق جمعية الخروب.