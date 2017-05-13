قضت مفرزة للجيش الشعبي الوطني صباح أمس، على إرهابي آخر بمنطقة وادي الكبير بولاية عين الدفلى، واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 06 إرهابيين تم القضاء عليهم واسترجاع (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، والعملية متواصلة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس. وأوضح البيان أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية التي مكنت، من القضاء على (05) إرهابيين واسترجاع أسلحة نارية بمنطقة وادي الكبير، بلدية العناب، دائرة العبادية، ولاية عين الدفلى/ ن.ع.1، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح أمس 13 ماي 2017، على إرهابي (01) واسترجعت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى القضاء على (06) مجرمين واسترجاع (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، والعملية متواصلة”. وأضاف المصدر أنه ”في نفس السياق وعلى إثر عملية تفتيش، دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالميلية، ولاية جيجل/ ن.ع.5، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين عثر بداخلها على كمية من المواد الغذائية والألبسة والأفرشة”.