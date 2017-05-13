أكد ناصر الهواري رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان، أن تنظيم ”داعش” الإرهابي لم يكن الفصيل الأكبر في ليبيا، بل كان الأشرس، وقد بدأ ظهوره عقب عودة بعض الشباب الذين توجهوا لسوريا، وبعدها عادوا محملين بأفكار التنظيم، ومعهم أعداد أخرى من جنسيات مختلفة.

وأضاف في تصريحات خاصة لوسائل إعلام ليبية ”هؤلاء تكتلوا في درنة وبنغازي ووضعوا أسس التنظيم في ليبيا، لتتوافد قيادات الإرهاب في المغرب العربي إلى ليبيا لتزيد من الفوضى الأمنية في ليبيا ومنهم مختار بلمختار المعروف بـ”الأعور”، وهشام عشماوي، وذلك التنظيم نفذ عمليات إرهابية في ليبيا.

وقد أدرجت دراسة دولية قام بها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ”إفري”، الإرهابي الجزائري مختار بلمختار المدعو بـ ”بلعور”، زعيم كتيبة المرابطون الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب”، ضمن أكثر الشخصيات الإرهابية تأثيرا بدول الساحل خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ”الإرهابي الجزائري الذي انفصل عن التنظيم المسلّح لأزيد من ثلاث سنوات كاملة، فضّل العودة لأحضان ”القاعدة” مجددا من باب ”المرابطون”، ذلك من أجل تشكيل تحالف إقليمي بدول الساحل”. ونشر التنظيم الإرهابي ”داعش ”الذي يزرع الرعب في ليبيا حاليا،منذ عامين لائحة على مواقع تابعة لمتشددين، عليها صورة بلمختار الشهير بـ”خالد أبو العباس”، وعليها عنوان: ”مطلوب للقتل”. وتمت الإشارة فيها إلى أنه ينتمي إلى ”صحوات الردَة بدرنة”.

وجاء في اللائحة أن بلمختار ”يقاتل ضد دولة الخلافة وموجود الآن بين صفوف الصحوات”، من دون توضيح ماذا يقصد بـ”الصحوات” لكن يفهم أنها تنظيمات معادية لـ”داعش” في ليبيا. ويتعرض بلمختار لمطاردة قوية من طرف القوات الإستخباراتية الأمنية منها الجزائرية في دول الساحل التي تعمل بالتنسيق فيما بينها للقضاء على الإرهابي ، خاصة بعد الاعتداء الذي خطط له على منشأة غازية بجنوب الجزائر في جانفي بقاعدة الحياة ”بتيڤنتورين” سنة 2013. واحتجزت المجموعة المنفذة المئات من الأجانب والجزائريين والأجانب داخل المنشأة، وانتهت الحادثة بتدخل القوات الخاصة الجزائرية ومقتل 29 أجنبيا و29 من الخاطفين. ونفذت الهجوم ”كتيبة الموقعون بالدماء” التي تتبع لمختار بلمختار، لفقدانه عينه اليمنى في قصف بأفغانستان عام 1989، ورغم أن الإرهابي الخطير كان محل متابعة الإستخبارات الأمريكية التي كانت تؤكد في كل مرة القضاء عليه من خلال غارات جوية منفدة بطائرات دون طيار، الا ان اسم بلعور لايزال يتداول في ليبيا في ظل الفوضى الأمنية المنتشرة هناك بعد سقوط نظام القذافي سنة 2011، حيث اعتبرت المنطقة ملاذا آمنا للقيادات الإرهابية هناك ، لذلك تحاول الجزائر العمل جاهدة رفقة عدد من دول المنطقة على الحل السلمي من اجل العودة بليبيا إلى السكة الصحيحة.