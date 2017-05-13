المغرب يغرق الجزائر بالمخدرات والمهلوسات!

l 86 بالمائة من المخدرات و53 بالمائة من المهلوسات محجوزات قادمة من الغرب

l أكثر من 2000 تاجر مخدرات ينشطون بالجزائر

كشف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان أن أكثر من 86 بالمائة من محجوزات المخدرات سجلت بغرب الوطن خلال الفصل الأول من السنة الجارية في إشارة واضحة إلى المغرب، ولم يقتصر الأمر على المخدرات الصلبة بل ان الخطورة القادمة من المغرب تخص المهلوسات أيضا، حيث أشار التقرير إلى ”ارتفاع” الكميات المحجوزة من 215.081 إلى 314.984 قرص مهلوس خلال نفس الفترة، أي ارتفاع بنسبة 46,45 بالمائة علما أن نسبة 53,82 بالمائة محجوزة بغرب الوطن، في وقت أحصت ذات المصالح سنة 2016 حجز ما يزيد عن 109 طن من راتنج القنب الهندي منها نسبة 74,34 بالمائة مصدرها المغرب.

حسب حصيلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، التي قدمها أمس، فقد تم حجز أزيد عن 14 طن من راتنج القنب الهندي في الجزائر خلال الفصل الأول لسنة 2017 منها نسبة 75ر86 بالمائة منها بغرب الوطن، وأشار الديوان إلى ”ارتفاع” كمية المواد المهلوسة المحجوزة، حيث تم حجز 928ر14.373 كغ من راتنج القنب الهندي خلال الفصل الأول لسنة 2017 منها نسبة 75ر86 بالمائة منها بغرب الوطن”.

حجز أزيد من 14 طن راتنج القنب في ظرف ثلاثة أشهر

تم حجز أزيد عن 14 طن من راتنج القنب الهندي في الجزائر خلال الفصل الاول لسنة 2017 منها نسبة 75ر86 بالمائة منها بغرب الوطن. وأوضح الديوان في تقريره أنه ”تم حجز 928ر14.373 كغ من راتنج القنب الهندي خلال الفصل الاول لسنة 2017 منها نسبة 75ر86 بالمائة منها بغرب الوطن”، استنادا إلى حصيلة مصالح مكافحة المخدرات (الدرك والشرطة والجمارك). وأضاف مصدر مقرب من الديوان أن كمية راتنج القنب الهندي المحجوزة خلال الفصل الأول للسنة الجارية سجل تراجعا بنسبة 33ر48 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 وذلك بفضل تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدود، مضيفا أن الكميات المحجوزة تبقى بالرغم من هذا التراجع ”معتبرة”.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل نسبة 08ر11 بالمائة من الكميات المحجوزة بجنوب الوطن و27ر1 بالمائة بشرق الوطن و90ر0 بالمائة بالوسط. وفيما يخص المخدرات الصلبة ارتفعت كمية الهيرويين المحجوزة من 44ر145 غرام في الفصل الأول لسنة 2016 إلى 25ر166 غرام في نفس الفترة من السنة الجارية، أي ارتفاع بنسبة 31ر14 بالمائة حسب نفس الحصيلة.

تورط أزيد من 10 آلاف جزائري و51 أجنبي في المتاجرة بالممنوعات

وتشير تحريات المصالح المعنية إلى أن 10.116 شخص متورطون في قضايا المخدرات وهو ارتفاع بنسبة 16ر3 بالمائة منهم 51 أجنبيا حسب الحصيلة التي سجلت وجود 176 شخص في حالة فرار. وتبين معطيات الديوان أنه ضمن هؤلاء الأشخاص المتورطين هناك 2.180 متاجر بالمخدرات بينما يعد 5.390 آخرون متعاطون لراتنج القنب الهندي و1.199 متاجر بالمواد المهلوسة و1.257 شخص متعاط للمهلوسات. وفيما يخص تهريب المخدرات الصلبة فهو يخص 44 مهربا و9 متعاطيا للكوكايين و20 مهربا للهيرويين و11 متعاطيا للهيرويين.

وخلال الفصل الأول للسنة الجارية تمت معالجة 7.734 قضية مقابل 7.467 قضية في نفس الفترة لسنة 2016، أي ارتفاع بنسبة 58ر3 بالمائة.