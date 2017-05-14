أكّدت مصادر مطلعة لـ”الفجر” أن أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المناهضين لطريقة تسيير الأمين العام جمال ولد عباس، يحضّرون لتنظيم احتجاج أمام مقر الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف الإطاحة بولد عباس. وأضافت مصادر ”الفجر” أن هناك العديد من أعضاء اللجنة المركزية، ومن تم إقصاؤهم من قوائم الانتخابات من قبل القيادة الحالية للحزب الساخطين على الأمين العام جمال ولد عباس، خاصة وأن فكرة الاحتجاج كانت قائمة قبل الانتخابات التشريعية، لكن تأجيل فكرة الاحتجاج إلى ما بعد الانتخابات أملته اعتبارات خاصة بالحزب وحتى لا تفسر الاحتجاجات على أساس أنها تشويش سياسي على الحزب، بالإضافة إلى الاعتبار الكبير الذي يكنونه لرئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة، تقول مصادرنا. وأضافت مصادرنا أن ”جمال ولد عباس قد أضر كثيرا بالحزب، هو وبعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، ما يستوجب تصحيح الوضع استعجاليا قبل حلول موعد الانتخابات المحلية”. وتتوقع المصادر ذاتها أن تحريك الوضع داخل الحزب ضروري جدا ومهم وهو في صالح الحزب، حتى لا تتكرر المظاهر ذاتها خلال المحليات المقبلة، خاصة وأن هناك العديد من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها وقد حان الوقت لتصحيحها. وحول سؤال متعلق بإمكانية انعكاس الوقفة على المناضلين واحتمالات إقصائهم من الحزب بتفعيل لجنة الانضباط، قال محدثنا إن ”القصد من الوقفة التي يرجح تنظيمها هو إبلاغ ولد عباس بضرورة عدم تماديه في الخروقات والإقصاء الذي قام به داخل الحزب في التشريعيات وحماية المناضلين في القاعدة”. وبعيدا عن أعضاء اللجنة المركزية الذين يحضّرون للاحتجاج، يؤكد جعفر بوعلام أن ”من المستحيل أن يجري تنظيم الانتخابات المحلية القادمة بنفس الطريقة التي حضرت بها الانتخابات التشريعية الماضية، لأن البلدية هي الخلية الأساسية للتسيير المحلي ومصدر ثقة المواطن والاحتكاك به”. وعلى هذا الأساس يضيف أنه ”حتى وإن بقي الأمين العام الحالي للحزب على رأس القيادة العامة للأفالان، فإنه من المستبعد أن يسمح له بتنظيم الانتخابات المحلية بالطريقة نفسها التي جرت بها الانتخابات التشريعية، لأن الحزب في حاجة إلى ضمّ مناضليه”. ويخلص بوعلام جعفر إلى القول إنه متأكد أن الانتخابات المحلية ستكون فرصة للم الشمل، وإعادة جمعه وتجنب الإقصاء الذي تكرّس كثيرا في التشريعيات وتسبب في مشاكل بالقاعدة. ويواصل ”رغم ذلك قدمنا كل ما لدينا من أجل إنجاح مترشحي الأفالان وتمكينهم من الفوز وتغاضينا عن العديد من التجاوزات”.