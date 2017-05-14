استنكر رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الخروقات المغربية المستمرة لوقف إطلاق النار، والتي كان آخرها تواجد زوارقه الحربية على مسافة 50 كلم خارج المنطقة العازلة بتاريخ 10 ماي 2017. وطالب رئيس الجمهورية يوم السبت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بالعمل على وقف استمرار النشاط المدني ومرور مئات الشاحنات المغربية من معبر الكركرات، ونشاط القوات البحرية المغربية بلا انقطاع على السواحل والتي هي جزء لا يتجزأ من المنطقة المحررة. وقال الرئيس الصحراوي أنه و”بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بإشراف الأمم المتحدة بين الطرفين الصحراوي والمغربي، تكون القوات المغربية قد أقدمت على خرق سافر جديد لاتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 والاتفاقية العسكرية رقم 1 المكملة له سنة 1997”.

مشيرا في رسالة الأمين العام الأممي ”إننا نعبر لكم، السيد الأمين العام، عن إدانتنا لهذا السلوك العدواني الجديد، والذي يعكس غيابا واضحا للجدية في التعاطي الإيجابي مع روح ونص القرار 2351 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي منذ عشرة أيام فقط.

وطالب غالي ”باتخاذ التدابير العاجلة لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة، ووضع حد للخروقات السافرة والمتكررة لوقف إطلاق النار من طرف دولة الاحتلال المغربي، والتي تتجلى في استمرار النشاط المدني ومرور مئات الشاحنات من معبر الكركرات، ونشاط القوات البحرية المغربية بلا انقطاع على السواحل التي هي جزء لا يتجزأ من المنطقة المحررة”.