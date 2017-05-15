انتُخب أمس الإثنين، اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، رئيسا للجمعية العامة للأفريبول، بإجماع من قبل ممثلي أجهزة الشرطة بالدول الإفريقية والهيئات الإقليمية والجهوية، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية التعاون الشرطي الإفريقي ”أفريبول”، بقاعة المحاضرات بفندق الأوراسي بالجزائر. وعبر اللواء هامل عن امتنانه للثقة التي وضعها فيه ممثلو أجهزة الشرطة الأفارقة الحاضرين في أشغال الجمعية العامة الأولى للأفريبول بالجزائر، وعلى المهمة النبيلة التي كلف بها خدمة لأجهزة الشرطة الإفريقية، متعهدا بالعمل جاهدا على تعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الجميع لإنجاح هذا الإنجاز الإفريقي. ويعد هذا الإنجاز القاري الذي حققته المديرية العامة للأمن الوطني في شخص اللواء المدير العام للأمن الوطني، بمثابة اعتراف للجزائر بريادتها واحترافيتها في مجال مكافحة كل أشكال الإجرام وبخاصة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان، وهو اعتراف للشرطة الجزائرية بمساعيها الدائمة في إطار تعزيز سبل التعاون الأمني والشرطي الإفريقي.