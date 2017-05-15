توقع الوزير الأول عبد المالك سلال، أن يترتب تطور أكثر للدول الإفريقية بعد انعقاد أول جمعية عامة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة ”أفريبول” لانعكاساتها المباشرة على الأمن والاستقرار في القارة.

أضاف الوزير الأول في كلمته الافتتاحية التي تلاها أمام أعضاء الجمعية العامة الأولى للتعاون الشرطي، وممثلي السلك الدبلوماسي وزراء الحكومة، أمسية الأحد بفندق الأوراسي العاصمة الجزائر، أن تنمية القارة الإفريقية وضمان سلامة وأمن شعوبها لا يمكن أن تتم بمعزل عن الاستقرار واعتماد آلية إفريقية لمواجهة التحديات الأمنية والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة الأسلحة التي تعاني منها القارة الإفريقية.

وواصل سلال بأن انعقاد الجمعية العامة الأولى للآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة، تعكس عزم والتزام الحكومات الإفريقية والمؤسسات الشرطية في مواجهة التحديات الكبيرة للقارة، وخص بالذكر الجريمة العابرة للأوطان، والتحالف الذي أبرم بين الجماعات الإرهابية وتجار الأسلحة والمخدرات والبشر والجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال، بشكل يستدعي - حسب الوزير الأول - وضع آلية إفريقية أمنية وتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية وضرورة التزامها في مواجهة الخطر. وقال الوزير الأول، أن استحداث مراكز امتياز في البحث الجنائي وتبادل المعلومات والتناغم بين الدول في مجال مكافحة الجريمة من شانه بعث الامن والاستقرار بالقارة الإفريقية.

ولم يفوت الوزير الأول الفرصة أمام ضيوف الجزائر ممثلي الأجهزة الشرطية الإفريقية وممثلي الاتحاد الإفريقي، للتذكير بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب ومحاربتها المستميتة لجميع منابع تمويله ومواجهتها المتواصلة للتطرف السياسي العرقي والإعلامي على حد قوله.

كما ذكّر سلال في ها المقام بالدور الكبير الذي لعبته الجزائر ولا تزال في تفكيك بؤر الفتنة التي فتكت بالأشقاء الأفارقة، ووضعها لسياسات صادقة ووطنية من أجل تسوية الأزمات وإبعاد الحقد والكراهية.

وأعرب الوزير الأول في الأخير عن الحرص والرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة الجزائرية والرئيس عبد العزيز بوتفليقة لنتائج الاجتماع الأول للجمعية العامة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة ”أفريبول”، كونه حاسما ومهما في التأسيس لخريطة سلم وأمن فعالة بالقارة السمراء وعزمها على محاربة جميع فلول الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان.