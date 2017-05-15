قال مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية إن إيطاليا وألمانيا أرسلتا خطابا مشتركا في 11 مايو للاتحاد الأوروبي لطلب إرسال بعثة للحدود الجنوبية لليبيا، منها التي ترتبط بالجزائر التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم شمالا إلى السواحل.

يأتي هذا في الوقت الذي قال حرس السواحل الإيطالي إنه أنقذ 484 مهاجر من قوارب في البحر المتوسط السبت وانتشل جثث سبعة رجال لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ويطالب وزيرا الداخليتين الإيطالية ماركو مينيتي، والألمانية توماس دي مايتسيره، في الخطاب، بالتزام أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضبط حدود طولها نحو خمسة آلاف كيلومتر لطالما واجهت ليبيا صعوبات في السيطرة عليها. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر من شمال إفريقيا هذا العام بزيادة بأكثر من 40 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. ولقي أكثر من 1200 شخص حتفهم غرقا وهم في الطريق إلى أوروبا. ومع تزايد أعداد الوافدين تتصاعد دعوات للتدخل في الدول الإفريقية التي يأتي منها أغلب المهاجرين ويحاولون عبور البحر للوصول إلى أوروبا.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان إن المهاجرين كانوا يستقلون أربعة قوارب مطاطية وتم إنقاذهم عن طريق خفر السواحل والبحرية الإيطالية ومجموعة إغاثة وسفينتين خاصتين. ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل عن أصل وجنسيات المهاجرين. وعادة ما ينتمي المهاجرون الذين يحاولون السفر إلى إيطاليا بحرا إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء أو بنغلاديش ويدفعون لمهربين يتمركزون في ليبيا مقابل تنظيم هذه الرحلات.