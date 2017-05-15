كشفت أمس إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب أن 1000 شخص اعتقلوا في سجون البلاد، خلال العام 2016، بإطار قضايا التطرف والإرهاب إلى جانب تواجد ما يزيد عن 1600 مغربي في صفوف التنظيمات الإرهابية، وهي أرقام تظهر الخطر الأمني القادم من المغرب الذي يتربص بالجزائر. وذكرت إدارة السجون المغربية، في تقرير حول حصيلة عملها العام الماضي، أن عدد المعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب سجل ارتفاعا في 2016 مقارنة مع العام 2015، الذي شهد اعتقال 723 شخصا. وأوضحت أن البرنامج يهدف لإتاحة الفرصة للمعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب لمراجعة أفكارهم لتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع. ولفتت إدارة السجون أنها تهدف لتحصين السجون حتى لا تصبح وسطا خصبا لترويج الأفكار المتطرفة. والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 1631 مواطنا يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية بمناطق الصراع، من بينهم 864 التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي. وأضافت الداخلية، في بيان أن 558 مغربيا لقوا حتفهم في سوريا والعراق. وتثار مخاوف حول عودة الدواعش المغاربة إلى البلاد أو محاولة اختراقهم الحدود مع الجزائر أين تطرح الشكوك حول حقيقة وأهداف تواجد المهاجرين المغاربة بالجزائر بطرق غير شرعية، وكذا مصدر المبالغ المالية الهامة التي توجد بحوزة بعضهم ما يؤكد فرضية تورط عدد منهم في علاقتهم مع تنظيمات إرهابية ومحاولتهم الالتحاق بداعش في ليبيا. وتحاول المغرب توريط الجزائر في كل ما يتعلق بقضايا الأمن والإرهاب في حملة تشنّها دوائر إعلامية وأمنية بإيعاز من جهاز المخابرات المغربي، الأمر الذي يؤكد أن قرار الإبقاء على الحدود المغلقة يجنب الجزائر كيلا من الاتهامات والمزاعم المغربية. وزعم مؤخرا المدير المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب، عبد الحق خيام، بأن الجزائر والمغرب ”لا يقيمان أي تعاون أمني بالرغم من التهديد الإرهابي الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط”، ويقصد أن خطر الإرهاب قد ينتقل من الشرق الأوسط إلى المغرب العربي. وسبق أن صرح وزير داخلية المغرب بأن التعاون الأمني بين البلدين ”يوجد في نقطة الصفر”. وقال عن أسباب بناء جدار أمني بالحدود من جهة المغرب، بأن الجزائر ”تبني هي أيضا خنادق أمنية من جهة حدودها”.