أوقفت الشرطة البريطانية مسافرا جزائريا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، في مطار لندن، بطريقة غير لائقة حيث تعمدت إهانته من خلال إلقاء القبض عليه من دون معرفة الأسباب.

ويكشف فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام مسافر جزائري كان هو أيضا على متن الطائرة بتصويره، كيفية تعامل الشرطة البريطانية مع مواطن جزائري أثناء محاولتهم توقيفه، رغم مطالبة أحد أفراد الشرطة منه بتوقيف التصوير إلا أنه واصل لفضح هذا التدخل غير اللائق في حق المواطن الجزائري.

وتوضح اللّقطات المصورة، قيام شرطيين بريطانيين كانا بالزي المدني بتوقيف مواطن جزائري كان جالسا في كرسي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بطريقة غير لائقة، حيث كبلاه بالأصفاد ومنعوه من التحرك، رغم محاولة هذا الأخير إقناعهم مرارا وتكرارا بإطلاق سراحه إلا أنهم عزموا على توقيفه، وبدأ يصرخ ويناشد كل من حوله بمساعدته باللهجة الوطنية. وفي الأخير تم توقيف المواطن الجزائري وإنزاله من الطائرة دون ذكر الأسباب التي أدت إلى توقيفه.