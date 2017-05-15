اعتبر نائب رئيس حزب ”الوطن” الليبي جمال عاشور، في حديث مع وكالة ”قدس برس” ومقرها لندن، أن الدور السياسي الذي تضطلع به الجزائر في الملف الليبي، جهد حيادي من شأنه أن يساعد في تمكين الليبيين من التوافق. وأكد عاشور أن دور الجزائر يختلف تماما عن دور مصر في ليبيا، لافتا إلى أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وبين الدور الليبي الذي يدعم طرفا بعينه، يعرفه القاصي والداني”.

وحمّل عاشور مجلس النواب الليبي مسؤولية تعطيل تنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي، بالقول إن ”الخلل هو في مجلس النواب، الذي لم يلتزم بالاتفاق السياسي، ولم ينعقد وفق ما تمليه المادة 16 من الاتفاق، وأصبح الآن هذا المجلس منتهي الصلاحية”، على حد تعبيره. كما أعرب عاشور عن أسفه لأن بعض الأطراف الإقليمية والدولية تجاهر بدعم الاتفاق السياسي نظريا لكن على الأرض يفعلون غير ذلك، وأشار إلى أن المبعوث الأممي نفسه أصبح قريبا من حفتر. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الإنقاذ الليبية، قد أصدرتا تصريحات لجهة رفض القبول بحفتر قائدا للجيش.

وقال عاشور ”نحن على تواصل مستمر مع الأشقاء في الجزائر، ولم نلمس منهم انحيازا لطرف ليبي على حساب آخر، ولا محاولات لفرض خيار على الليبيين، وعندما استضافوا جلسات للحوار السياسي، لم يفرضوا علينا شيئا على الإطلاق، بل نحن من طلبنا منهم التواصل مع كل الأطراف داخل ليبيا وخارجها، كما طلبنا منهم القيام بدور تجاه النازحين الليبيين لإعادتهم إلى ديارهم”. معربا عن أمله ”في الجزائر من خلال جهودها الملموسة في التواصل مع كل الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب، من أجل التوصل إلى توافق حقيقي يؤسس لانتقال ديمقراطي في ليبيا”.

وكثفت الديبلوماسية الجزائرية في الأيام القليلة الماضية من تحركاتها تجاه ليبيا بهدف إقناع الفرقاء السياسيين بضرورة التوافق السياسي وتجنيب بلادهم ويلات الحروب والاقتتال.

وكانت الجزائر قد استضافت مطلع الشهر الجاري اجتماعا لدول جوار ليبيا، أكد مجددا دعمه للحل السياسي للأزمة في ليبيا ورفض أي تدخل عسكري أجنبي فيها. وجاء اجتماع الجزائر أياما قليلة بعد لقاء وصفه المراقبون بـ”التاريخي” بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر بوساطة إماراتية.