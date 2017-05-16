ساعات قليلة قبل انعقاد مجلس شورى حركة مجتمع السلم، الجمعة القادم، للفصل النهائي في قرار مشاركة الحركة المحسوبة على التيار الإسلامي والقوة السياسية الثالثة في البلاد، حسب نتائج تشريعيات الرابع ماي، خرج الرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري وغريمه أبو جرة سلطاني الرئيس السابق، في آخر مواجهة بينهما - كانت قد انطلقت منذ مدة عبر حرب كلامية لم تبق ولم تذر ونشرت غسيل التشكيلة السياسية، وجاءت ”المواجهة” الأخيرة افتراضية على صفحات الفيسبوك. ففي منشورين متزامنين حاول كل من الرجلين الدفاع عن موقفيهما تجاه المشاركة في الحكومة من عدمها، ففي وقت أشار فيه سلطاني إلى وجود ضغوط لم يشرحها قبل الاجتماع الحاسم، هاجم مقري كعادته التيار الداعي للتخندق في صف الحكومة، غير أن الرجلين القويين في الحركة اتفقا على أن حمس حركت الحياة السياسية واظهرت مدى وزنها لدة الحكومة والمعارضة رغم كل مايقال عنها.