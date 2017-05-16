يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى واشنطن بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيليرسون الذي سيتحادث معه حول القضايا السياسية والأمنية وعلى رأسها الأزمات في سوريا وليبيا ومالي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه الزيارة ستسمح لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية والأمريكية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتحسبا لانعقاد الدورة الوزارية الرابعة ”بتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية المدرجة في أجندة الأمم المتحدة لاسيما الأزمة في ليبيا وسوريا والوضع في الساحل ومسألة الصحراء الغربية”.

كما ستتناول المحادثات بين الطرفين التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وكذا المحاور الكبرى للمساهمات الأمريكية من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. وأضاف البيان أن لعمامرة سيجري خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين ”مشاورات مع مسؤولين سامين في الكونغرس الأمريكي حول آفاق تعزيز الشراكة الجزائرية الأمريكية وكذا حول مسائل دولية وإقليمية”.

وكان في شهر أفريل الماضي انعقد الحوار الثنائي المشترك بين الجزائر والولايات المتحدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وخصص لمجال مكافحة الإرهاب بهدف وضع إطار تعاوني لتبادل المعلومات لمواجهة تهديدات تنظيمي ”داعش” و”القاعدة” الناشطين في ليبيا.