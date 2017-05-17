أفادت مصادر قيادية بحركة مجتمع السلم، أن أعضاء اجتماع مجلس الشورى سيفصلون في قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، غدا الجمعة، عن طريق الصندوق لضمان الشفافية والسرية، موازاة مع ذلك أبرزت نفس المصادر أن مؤتمر الوحدة الذي كان مقررا بين حمس والتغيير نهاية ماي الجاري هو الاخر تأجل إلى غاية جويلية القادم. يبدو أن فصل حركة مجتمع السلم في عرض المشاركة في الحكومة القادمة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لـ 4 ماي الفارط سيكون صعبا بين الجناح المؤيد بزعامة الرئيس والوزير السابق أبو جرة سلطاني وخليفته المعارض عبد الرزاق مقري، حيث لأول مرة سيفصل مجلس الشورى باعتباره أعلى سلطة تنظيمية في الحركة في هذا المقترح عن طريق الصندوق وليس برفع الأيدي كما جرت عليه العادة عند دراسة قرارات مصيرية، آخرها قرار الخروج من الحكومة ومغادرة التحالف الرئاسي الذي كان يجمع حركة محفوظ نحناح بجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

كما يبدو حسب المصادر التي أوردت الخبر أن مقترح المشاركة في الحكومة والتباين في الآراء والمواقف بين الحزبين المتحالفين في التشريعيات الأخيرة حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير الوطني هو الآخر دفع بتأجيل انعقاد مؤتمر الوحدة بين حمس وجبهة التغيير إلى شهر جويلية القادم بعدما كان مقررا نهاية شهر ماي الجاري.