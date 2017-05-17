أكد العضو القيادي في حركة مجتمع السلم والفائز بالنيابة في تشريعيات 4 ماي، في تصريح لـ”الفجر”، أن الحكومة ”الائتلافية” المنتظر تشكيلها لن تغير أي شيء في سريان المؤسسة التشريعية المقبلة، بالنظر للاستمرار نفس السياسية حتى وإن اختلفت الوجوه، وأضاف أنه بعد تنصيب البرلمان المنتظر 23 ماي المقبل ستتهيكل المعارضة من جديد لتواصل نضالها ضد السياسيات المتواصلة للحكومة ”القديمة الجديدة”. وأضاف العضو القيادي في حركة مجتمع السلم أن الحكومة الائتلافية القادمة ستكون ”مكرسة للاستمرارية وبدون لون ولا طعم لأن نفس تركيبتها ستكون موجودة في المستقبل ومنه ضمن الاستمرارية لنفس السياسيات والممارسات التي تقوم بها الحكومة الحالية، لأن الأحزاب التي من المفترض أن تدخل الحكومة القادمة هي محسوبة على الموالاة والعديد منها تقلد مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة”.

ويتوقع النائب أن الوضع القادم سيفرض على أحزاب المعارضة التنسيق والتلاحم والتعاون في مواجهة هيمنة السلطة التنفيذية وممارسة الحق الرقابي والتشريعي.

وعلى هذا الأساس - يقول ممثل أكبر تمثيل برلماني معارض بـ 33 مقعدا - أن ”تحرص حركة مجتمع السلم باعتبارها أكبر الأحزاب المعارضة داخل قبة البرلمان، على إيجاد قواسم مشتركة مع الأحزاب المعارضة من تيارات مختلفة من أجل مواجهة السلطة التشريعية وتنسيق العمل والاجتهاد لتغيير الوضع”.

وأضاف أن المعارضة بجميع تياراتها تعاني من نفس الإشكال وتعرضت لنفس الممارسات، وهو ما يحتم عليها التعاون والتنسيق أمام الأغلبية الموالية. وقال إن حمس ستدافع عن برنامجها الانتخابي بمجرد تنصيب البرلمان القادم، وستسعى من خلال ذلك اقتراح لمشاريع قوانين والمبادرة بأسئلة شفوية وتعديلات ومساهمات برلمانية تكفل بها ممارسة الحق التشريعي في الاتجاه الذي تراه يناسب خدمة المواطن في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، لأن ”الحكومة القادمة التي ستفشل لا محالة ما دام أنها قد فشلت في عهد البحبوحة المالية، فكيف لها أن تنجح في عهد الأزمة المالية والتقشف الذي تفرضه فرضا على الشعب.