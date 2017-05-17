دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 ماي 2017 بكل من بجاية وسكيكدة، خمسة مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع وقنطارا واحدا من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت وحدة لحراس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، قنطارا و60 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة، وبرج باجي مختار وعين قزام، (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ(37) شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.