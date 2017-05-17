قال مصدر قضائي فرنسي إن جزائريا يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه بالمساعدة في هجمات دموية نفذها متشددون في باريس في أواخر 2015 وفي محاولة فاشلة للهجوم على قطار سريع عبر الحدود مع هولندا.

وذكر مصدر مطلع حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء على التحقيق إن السلطات المختصة اشتبهت بقيام بلال شاطر بمهمة الاستطلاع لعبد الحميد أبا عود أحد المخططين المفترضين لعمليات إطلاق النار والتفجيرات في باريس في 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وكان أبا عود أحد ثلاثة مهاجمين مشتبه بهم قتلوا لاحقا في عملية للشرطة في ضاحية بشمال باريس.

كما يعتقد أن شاطر قام بالمهمة عينها لأيوب الخزاني الذي أطلق نيران رشاش كلاشنيكوف على ركاب قطار سريع بين أمستردام وباريس في أوت 2015 وجرح راكبا بالرصاص قبل أن يتغلب عليه عسكريون أمريكيون كانوا خارج الخدمة.

واعتقلت السلطات شاطر في ألمانيا في جويلية 2016 وسلمته مؤخرا إلى فرنسا، حيث يخضع للتحقيق للاشتباه بالتواطؤ في قتل مرتبط بعمل إرهابي وبالمشاركة في عمل إرهابي إجرامي وفق ما قال المصدر القضائي. وسيجري قاض تحقيقا للبث فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لتقديم شاطر للمحاكمة.