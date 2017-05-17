قبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع في الأحكام الصادرة في ملف اتصالات الجزائر وشركتي ”زاد تي يو” و”هواوي” الصينيتين.

وحددت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة موعدا لجلسة المحاكمة يوم الرابع جوان القادم. وكانت الغرفة الجزائية بقضاء العاصمة قضت في وقت سابق بتخفيض العقوبة الصادرة ضد ”محمد بوخاري” المستشار السابق بمؤسسة اتصالات الجزائر، و”شاني مجدوب” رجل الأعمال مزدوج الجنسية ”جزائرية - لوكسمبورغية”، من 18 سنة سجنا نافذا وغرامة بخمسة ملايين دينار إلى 12 سنة سجنا نافذا مع دفع كل واحد منهما أربعة ملايين دينار غرامة مالية، وحجز ممتلكات محمد بوخاري بتهم الرشوة وتبييض الأموال، وتبرئتهما من تهمة استغلال النفوذ وإلغاء الحكم السابق ضد شركتي ”زاد تي يو” و”هواوي” الصينيتين، المتمثل في إقصائهما من إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من صدور الحكم، وتغريمهما من جديد فقط بمليون دينار والسماح لهما باستئناف نشاطهما بالجزائر ابتداء من صدور الحكم.