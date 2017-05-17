يهود فرنسيون يزورون وهران سرّا بدعوى ترميم المقابر

زار الأسبوع الماضي مجموعة من اليهود الفرنسيين مدينة وهران، بدون إحداث صخب إعلامي، من أجل مشروع ما يعرف بـ”إعادة تأهيل المقابر اليهودية والمسيحية” التي تعود إلى فترة الاحتلال الفرنسي.

قام أفراد من ناد نسوي فرنسي لكرة القدم بزيارة منطقة وهران ضمن ما يعرف بمشروع ”إعادة تأهيل مقابر اليهود والمسيحيين في منطقة وهران”، حسبما نقلت صحيفة ”لافوا دي نور” الفرنسية.

وقال ممثل عن المجموعة إنهم يخوضون معركة مع السلطات الجزائرية من أجل الحصول على ترخيص لترميم المقابر. ولكنهم يدركون حساسية هذه الزيارة.

وكان البرلماني الفرانكو إسرائيلي ماير حبيب، يسعى إلى البدء في أولى عمليات تجميع أماكن دفن اليهود بالجزائر شهر جوان المقبل، حيث قال إنه تلقى شكاوى من أهالي يهود عاشوا بالجزائر، من إهمال مقابرهم مقارنة بمقابر المسيحيين التي كانت محل تأهيل. ولكن وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن المخطط في شقه المتعلق بالمقابر اليهودية تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب رفض مجلس الحاخامات المساس بهذه المقابر خارج طقوس الديانة اليهودية. ولم تظهر عائلات اليهود المتوفين المهتمة بجمع قبورهم لإظهار إرادتهم بخصوص نقل رفاتهم إلى فرنسا أو إسرائيل، أو إلى أي بلد آخر يريدون. وكان البرلماني الفرنسي طلب منهم التوجه إلى مجلس الديانة اليهودية، وهو هيئة دينية يشرف عليها حاخام يهودي، تتكفل بإقامة طقوس محددة لجمع بقايا جثث يهود أو نقلها من مقبرة إلى أخرى داخل بلد واحد، أو من بلد لآخر. وتشير التقديرات إلى عدد مقابر اليهود بالجزائر وأنه يصل إلى 81 مقبرة وأن 31 منها سيتم نقلها إلى مقابر مجمّعة. فيما عدد القبور يصل إلى 57.898، سيتم تجميع 1136 منها فقط.

وتنوي السلطات الجزائرية استغلال الفضاءات التي سيتم إخلاؤها بفعل إبعاد القبور منها لغرض المنفعة العامة، سواء لإقامة حديقة عمومية أو لبناء مدرسة أو مستشفى، طبقا لاتفاق جزائري فرنسي.