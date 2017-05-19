l توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بغرب البلاد

في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس الماضي، بالقطاع العسكري بأدرار، من القضاء على مهرب وتوقيف (4) آخرين وإستر جاع رشاش من نوع (RPK)، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن مملوءة، فيما تم حجز قنطارين (2) و(68) كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين وجهاز اتصال عن طريق الأقمار الصناعية.

وإثر عملية تمشيط بالقطاع العسكري بسكيكدة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ يحتوي على مسدسين آليين وبندقية صيد وكمية من الذخيرة وأجهزة إعلام آلي وأدوية ومعدات لتصنيع الألغام.

وأفاد بيان وازرة الدفاع صادر أول أمس الخميس، أن قوات الجيش عثرت الخميس على مخبأ للأسلحة وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات بمنطقة تينزاواتين (برج باجي مختار).

وأوضح المصدر أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وعلى إثر دورية على الشريط الحدودي عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح 18 ماي 2017 بمنطقة تينزاوتين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مخبأ للأسلحة والذخيرة يحوي على 9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف 3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات”.

وأضاف البيان أن ”هذه العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد تؤكد على مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية”. وقد دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي الأربعاء الماضي حسب بيان آخر لوزارة الدفاع أربعة مخابئ للإرهابيين وستة قنابل تقليدية الصنع بولايتي بومرداس وسكيكدة وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية من قبل الدرك الوطني بوهران حسب ما أفاد به أول أمس بيان لوزارة الدفاع لوطني.

وجاء في البيان أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 17 ماي 2017 بكل من بومرداس بالناحية العسكرية الأولى وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة أربع مخابئ للإرهابيين وست قنابل تقليدية الصنع فيما أوقف عناصر الدرك الوطني عنصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران بالناحية العسكرية الثانية”.

”وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 9.5 كيلوغرام من الكيف المعالج”. من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته ”ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية وبشار وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بعنابة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة محاولات هجرة غير شرعية لـ66 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع”.